கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்

Mercury Transit In Aquarius 2026: பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, புதன் மகர ராசியிலிருந்து விலகி கும்ப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். எனவே புதன் ராசி மாற்றத்தால், அதன் தாக்கம் நமது சிந்தனை மற்றும் முடிவுகளில் தெளிவாகத் தெரியும்.
ஜோதிடத்தில், புதன் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, தர்க்கம், வணிகம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் புதன் கிரகங்களின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புதன் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது நமது சிந்தனை, முடிவெடுப்பது மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றை நேரடியாக பாதிக்கிறது. பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, புதன் மகர ராசியிலிருந்து வெளியேறி, கும்ப ராசிக்குள் நுழைவார்.
கும்ப ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி புதிய தொடக்கத்தை தரும், தடைபட்ட திட்டங்களில் முன்னேற்றத்தையும், பல ராசிக்காரர்களுக்கு மன தெளிவையும் தரும். நீண்டகாலமாகத் தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகத்தைப் பெறும், மேலும் சிந்தனையில் புதிய புத்துணர்ச்சி உணரப்படும். குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி அதிரஷ்டமாக இருக்கும்.
மேஷம்: கும்ப ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரம் நெட்வொர்க்கிங், தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். வேலையில் உங்கள் சிந்தனை பாராட்டப்படும். நீண்டகாலமாகத் தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது முன்னேறலாம். நிதி விஷயங்களில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மிதுனம்: புதன் உங்கள் ராசியின் அதிபதி, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கும்ப ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி உங்கள் சிந்தனையை விரிவுபடுத்தும் மற்றும் புதிய யோசனைகளைத் தூண்டும். கல்வி, ஆராய்ச்சி, ஊடகம், எழுத்து அல்லது தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். வணிக கூட்டாண்மைகளில் புதிய திட்டங்கள் எழலாம். திருமண வாழ்க்கையில் தொடர்பு மேம்படும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறலாம், இது எதிர்காலத்தில் நன்மைகளைத் தரும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு, புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி படைப்பாற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். கலை, ஊடகம், வடிவமைப்பு, பொழுதுபோக்கு அல்லது கல்வியில் ஈடுபடுபவர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். காதல் உறவுகளில் தெளிவு இருக்கும். உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது எளிதாக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். முதலீட்டு முடிவுகளை கவனமாக எடுங்கள்.
கும்பம்: கும்ப ராசியில் புதனின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரகள் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கவராக ஆகுவார்கள். உங்கள் சிந்தனை, பேச்சு மற்றும் முடிவெடுப்பதில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். நீண்ட காலமாகத் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது சரியான திசையில் பயணிகத் தொடங்குவார்கள். உங்கள் தொழில், நேர்காணல்கள் அல்லது பதவி உயர்வுகளில் புதிய தொடக்கங்கள் சாத்தியமாகும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் வார்த்தைகளால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள்.
