ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகள் கவனம்.. பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை

Rahu Ketu Negative Effects: மார்ச் 23ஆம் தேதி ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

 

Rahu Ketu Negative Effects:  ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்மம், தனுசு, மகரம், கடகம் ஆகிய ராசிகளுக்கு பிரச்னை ஏற்படலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 
ஜோதிட ரீதயாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், ராகு கேது பெயர்ச்சி மார்ச் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.  அதாவது,  ராகு தனது சொந்த நட்சத்திரமான சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி  அடைகிறார்.   

கேதுவும் தனது சொந்த நட்சத்திரமான மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.  குறிப்பாக, பணம், வேலை விஷயத்தில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.   

மேஷம் -  ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல் ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக,  மன அழுத்தம், குழப்பத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்கள். திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வேலையில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மேலும், உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். புதிய தொழில் தொடங்க சரியான நேரமாக இருக்காது. எனவே, எந்த ஒரு முடிவையும் நிதானமாக எடுக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்.   

கடகம் - கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.  மன சோர்வு, மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். திடீர் நிதி செலவுகள் ஏற்படலாம். மேலும், உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்து சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். பெற்றோர்  உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை.  

சிம்மம் - ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் பிரச்னைகள் ஏற்படும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க சில தாமதம் ஏற்படக் கூடும். கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படும். தொழிலில் போட்டி, பொறாமைகள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.  உறவினர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.   

மகரம் - ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால்  மனம் அலைச்சல் கூடும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக செய்வீர்கள். அனைத்து விஷயங்களில்  கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வண்டும். வெளியூர் பயணங்களின்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

