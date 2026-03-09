ஒரே நாளில் ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Rahu Ketu Peyarchi On March 29th: மார்ச் 29ஆம் ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள்.
Rahu Ketu Peyarchi On March 29th: மாதம் 29ஆம் தேதி ராகு மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு சதய நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்
ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், மார்ச் மாதத்தில் ராகு கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, ராகு கேது பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.
அந்தவ கையில், அந்த வகையில், மார்ச் மாதம் 29ஆம் தேதி ராகு மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதே நேரத்தில், ராகு சதய நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், மேஷம், சிம்மம் உள்ளிட்ட 4 ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அள்ளி தரும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேஷம் - ராகு மற்றும் கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். செலவுகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
மிதுனம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். வீடு, சொத்து, நகை வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் துணையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த நேரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும.
விருச்சிகம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். நிதி நிலைமை முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழில் பணியிடத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் தொழில் விஷயத்தில் உதவி செய்வார்கள்.
மீனம் - ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள். சொத்து, வீடு வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகள் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர் உங்கள் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். வருமானம் உயர வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.