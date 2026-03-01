English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ராகு பெயர்ச்சி.. கோடிகளை அள்ளும் 3 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

ராகு பெயர்ச்சி.. கோடிகளை அள்ளும் 3 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ராகு பகவான் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை உண்டாக்கும்

 

Rahu Nakshatra Peyarchi: கன்னி, கும்பம, மகரம் ஆகிய ராசிகள் ராகுவின் அருளால் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். 

 
1 /7

ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும்.   

2 /7

அந்த வகையில், ராகு பகவான் நட்சத்திரம் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் மே 31ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சதயம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் கட்டத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  

3 /7

செல்வம், அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றை ராகு குறிக்கிறது. இதனால், ராகுவின் நிலை குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்.   

4 /7

செலவுகள் குறையும், அவர்களின் உடல்நலம் மேம்படும். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். வணிகத்தில் முதலீடுகள் கணிசமான நிதி ஆதாயங்களைத் தரும்.   

5 /7

கன்னி - ராகு பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே இருக்கும் பிரச்னைகள் தீரும்.  தொழிலில் அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். 

6 /7

மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவின் அருளாள் தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்ளுக்கு புதிய பொறுப்புகள், வருமானமும் உயரக்கூடும்.  தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது  

7 /7

கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவின் நிலை நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு,சிறு பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். நகை, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. (பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது)  

Rahu Rahu Nakshatra Peyarchi Rahu peyarchi 2026 Zodiac Signs Lucky zodiac signs

Next Gallery

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! பெயர் சேர்த்தலில் வந்திருக்கும் புதிய விதிமுறை