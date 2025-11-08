English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சனியின் அருளால்...! நவம்பர் 29க்கு பிறகு இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!

சனியின் அருளால் 3 ராசிக்காரர்கள் பெரும் பணக்காரராகும் யோகம் வர உள்ளது. நவம்பர் 29-க்கு பிறகு எந்த எந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வேத ஜோதிட சாஸ்திரங்களின்படி, நீதி மற்றும் கர்மாவின் கடவுளாக கருதப்படும் சனி பகவான், வரும் நவம்பர் 28, 2025 அன்று காலை 09:20 மணிக்கு, மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

இந்த சனி பெயர்ச்சியின் விளைவாக, குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு, அவர்கள் பெரும் பணக்காரராகும் யோகம் உண்டாகும் என வேத ஜோதிடம் கணித்துள்ளது.

மிதுனம்: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான காலமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், வியாபாரத்தில் பெரிய ஒப்பந்தங்களும், லாபமும் கிடைக்கும். அரசு வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண யோகமும் கைகூடி வரும்.

மகரம்: இவர்களின் நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் அதிக லாபம் கிடைக்கும். சிறு தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பெரும் லாபம் அடைவார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். நவம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்து, ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

துலாம்: சனி பகவான் ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும், நண்பர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும்.  

மொத்தத்தில், இந்த சனி பெயர்ச்சி இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தி, அவர்களின் நிலையை தலைகீழாக மாற்றும் சக்தி வாய்ந்ததாக அமையும் என ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

