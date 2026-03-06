அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்

Shani Asta 2026 March: ஜோதிட ரீதியாக மார்ச் மாதம் 13ஆம் தேதி நிகழும் சனி அஸ்தமனத்தால் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.
Shani Asta 2026 March: சனி அஸ்தமனத்தால் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சனி பகவான் 9 கிரகங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், சனி பகவாள் இன்று (மார்ச் 6) கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். தொடர்ந்து, மார்ச் மாதத்தில் சனி அஸ்தமனம் ஆக உள்ளார்.
சனி பகவான் மார்ச் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7.13 மணிக்கு மீன ராசியில் அஸ்தமனமாகிறார். இதன்பிறகு, சுமார் 40 நாட்கள் சனி பகவான் அஸ்தமன நிலையில் இருப்பார். ஏப்ரல் 22ஆம தேதி புதன்கிழமை அதிகாலை 4.40 மணிக்கு மீண்டும் மீன ராசியில் உதயமாகுவார்.
சனி பகவான் அஸ்தமனத்தின்போது, குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு கடுமையான அல்லது கடினமான விளைவுகள் ஓரளவு குறையும் என நம்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த காலக்கட்டத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபடுவார்கள். 40 நாட்கள் சில ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
மேஷம் - மேஷ ராசியில் சனி பகவான் 12வது வீட்டில் அஸ்தமனமாகிறார். இதனால், அவர்களுக்கு வீண் செலவுகள் குறையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உடல்நலப் பிரச்னைகள் குறையும். உடல்நலப் பிரச்னைகள் குறைந்டு, நீங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பீர்கள். வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.
விருச்சிகம் - சனி பகவான் 5ஆம் வீட்டில் அஸ்தமனமாகிறார். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தடைபட்ட வேலைகள் மீண்டும் தொடங்கும். வேலை மற்றும் தொழில் இரண்டிலும் முன்னேற்றம் இருக்கும். பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடன் பிரச்னைகள் தீரும். செலவுகள் குறையும். தொழிலில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும்.
கும்பம் - கும்ப ராசியில் 2வது வீட்டில் சனி பகவான் அஸ்தமனமாகிறார். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதமாக தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் செலவுகள் குறையும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றி, பாராட்டுகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படும்.
