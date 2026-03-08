40 நாட்களுக்கு சனியின் ஆட்டம்: 4 ராசிகள் ரொம்ப கவனம்.. பிரச்னை, பண சிக்கல் வருமாம்

Shani Asta On March 13th: சனி பகவான் மீன ராசியில் மார்ச் 13ஆம் தேதி அஸ்தமனமாகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு 40 நாட்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள்.
Shani Asta On March 13th: மேஷம், கடகம், சிம்மம், மகரம் ஆகிய ராசிகள் சனியின் அஸ்தமனத்தால் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிட ரீதியாக சனி பகவான் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சனியின் பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவான் மார்ச் 6ஆம் தேதி தான் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை 12 ராசிகளுக்கும் ஏற்படுத்தும். இதற்கிடையில், சனி பகவான் அஸ்தமன நிலைக்கு செல்ல இருக்கிறார்.
மார்ச் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சனி பகவான் மீன ராசியில் அஸ்தமனமாகிறார். 40 நாட்கள் வரை சனி பகவான் அஸ்தமன நிலையில் இருப்பார். அதாவது, ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி அதிகாலை 4.49 மணிக்கு அஸ்தமன நிலையில் இருந்து நேரடி பயணத்தை தொடங்குவார் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால், 40 நாட்களுக்கு 4 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.
மேஷம் - சனி பகவானின் நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்காது. குடும்பத்தில் பிரச்னை ஏற்படக் கூடும். குடும்பத்திலும், தொழிலிலும் எதிர்மறை தாக்கம் ஏற்படுத்தலாம். முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டால் கவனமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நிலை சில விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சவால்களை சந்திக்கலாம். மன குழப்பம் ஏற்படக் கூடும். இந்த நேரத்தில் அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதானமாகவும், பொறுமையாகவும் முடிவு எடுக்க வேண்டும். பண விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். நெருக்கமானவர்களுடன் மோதல் ஏற்படக் கூடும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கலாம்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் எதிரி ராசியாக கருதப்படுகிறது. சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். நிதி இழப்புகளும் ஏற்படக் கூடும்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நிலையால் 40 நாட்கள் பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படக் கூடும். உடல்நலத்தில் சிறு பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னை வர வாய்ப்புள்ளது. நெருக்கமானவர்களுடன் பேசும் போது வார்த்தைகளை கவனமாக விட வேண்டும். (பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை)