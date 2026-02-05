ராகு-சூரியன்-சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. நகைகளை வாங்கி குவிக்கலாம்

Trigraha Yoga 2026: திரிகிரக யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கிறார்கள்.
Sun, Rahu and Venus Conjunction: பிப்ரவரி மாதம் பிறந்துள்ள நிலையில், சக்தி வாய்ந்த திரிகிரக யோகம் உருவாக உள்ளது. இந்த யோகம் 3 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் நிகழும். இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் செல்வத்தை ஈட்ட இருக்கின்றனர்.
திரிகிரக யோகம் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் உருவாக உள்ளது. கும்ப ராசியில் ஏற்கனவே ராகு உள்ளார். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 06அன்று சுக்கிரனும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி சூரியனும் கும்ப ராசிக்குள் நுழைகிறது.
சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் ராகுவின் இந்த சேர்க்கையே திரிகிரக யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இருந்தாலும். சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கம் இருக்கும்.
மிதுனம்: சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் திரிகிரக யோகத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் சூழல் ஏற்படும். பண விஷயத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். தன்னப்பிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நிதி நிலைமை முன்னேற்றம் அடையும்.
தனுசு: சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் திரிகிரக யோகத்தால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் புது வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. வணிகம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் திரிகிரக யோகத்தால், மகர ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் பண பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். பழைய முதலீடுகள் லாபம் தரும். எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். தொழில் செய்பவர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.
