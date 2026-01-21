English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ration Card : நகல் ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைன், ஆப்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Ration Card : நகல் ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைன், ஆப்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Ration Card : நகல் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
உங்களின் அசல் ரேஷன் கார்டு தொலைந்துவிட்டதா?, கவலைப்படாதீர்கள் நகல் ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைன் ஆப்லைன் என இருவழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்  

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜனவரி மாதத்துக்கான பொதுவிநியோக திட்ட சிறப்பு குறைதீர் முகாம்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில், புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.   

மேலும், நகல் ரேஷன் கார்டு, ரேஷன் கார்டு பெயர் நீக்கம், புதிய நபர்களை பெயர் சேர்த்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு மனு கொடுக்கலாம்.  

இந்த முகாம்களில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்கள் நேரடியாகவே ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இம்மாதம் மட்டுமல்லாது ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிக்கும் தேதிகளில் பொதுவிநியோக திட்ட குறைதீர்ப்பு முகாம்கள் நடக்கும்.   

இந்த நாளில் நேரடியாக சென்றால் ஆப்லைனில் ரேஷன் கார்டு தொடர்பாக பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். அதேபோல், ஆன்லைனிலும் நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.   

இதற்கு https://www.tnpds.gov.in/ என்ற தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு வலது புறத்தில் இருக்கும் நகல் குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சனை கிளிக்செய்யவும்  

அப்போது, புதிய பக்கம் திறக்கும். அதில் உங்கள் பழைய ரேஷன் கார்டில் கொடுத்திருக்கும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செய்யுங்கள்.  

அதன்பின்னர் கேட்கப்படும் விவரங்களை நிரப்பி நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கு கட்டணம் 50 ரூபாய் வசூலிக்கப்படும். அதனை ஆன்லைனிலேயே செலுத்திவிடலாம்.  

இதன்பிறகு நீங்கள் நகல் குடும்ப அட்டை விண்ணப்பித்தற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு கிடைக்கும். அதனை பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களின் நகல் குடும்ப அட்டை உங்களின் முகவரிக்கே அஞ்சல்துறை மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.  

நேரடியாக எந்த அரசு அலுவலகத்துக்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. நகல் குடும்ப அட்டையையும் அதிகாரப்பூர்வமாக எல்லா இடங்களுக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். 

