Periods women craving indicates mineral deficiency: உடல் குறைவு, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள் இந்த cravings-க்கு காரணமாகும். ஒவ்வொரு உணவும், உடல் நலமும், மனநிலையும் சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
புரதம்:
நட்ஸ்கள், முட்டை, இறைச்சி போன்ற புரத உணவுகள், இரும்பு மற்றும் சக்தி குறைவு காட்டும் cravings ஆகும். இது சோர்வு, தலைச்சுற்றல், மனநிலை சீராக வைக்க உதவும். உடல் வலிமையும் சோர்வு குறையும்.
காபி:
காபி அல்லது டீ, caffeine craving குறித்தது. இது சோர்வு மற்றும் மனநிலை சோர்வைக் குறைக்க உதவுகிறது. alert ஆகவும், energy boost பெறவும் பெண்கள் இதை விரும்புவர், ஆனால் அதிகம் அருவருப்பை உண்டாக்கலாம்.
பழம்:
பழங்கள், குறிப்பாக வாழைப்பழம் மற்றும் மாம்பழம், உடலுக்கு Potassium அளிக்கிறது. சோர்வு, சலிப்பு, மனநிலை சோகம் போன்ற உணர்வுகளை சமநிலைப்படுத்துகிறது. இது ஆரோக்கிய சக்தியை தரும் மற்றும் உடல் நீரிழப்பை சமநிலை செய்யும்.
பால்:
பால் மற்றும் பால் பொருட்கள், தேன், போன்றவை கால்சியம் குறைவு கொண்ட பெண்களுக்கு cravings ஆகும். இது தசைகள் மற்றும் துடிப்பு குறைவைக் குறைக்க உதவுகிறது. மனநிலை அமைதி, சோர்வு குறைவு போன்ற உணர்வுகளை தருகிறது.
இனிப்பு:
பிஸ்கெட், கேக், சாக்லேட் போன்ற இனிப்புகள், உடலை உடனடி சக்தி தரும். மனநிலை கவலை, சோகம் அல்லது சோர்வாக இருக்கும்போது பெண்கள் இதை விரும்புவர். சத்துக்களில் Sugar தேவை அதிகம் என்பதைக் காட்டுகிறது.
உப்பு:
உப்பு உணவுகள், சிப்ஸ் போன்றவை cravings ஆகும். இதன் மூலம் உடலின் சோடியம் அளவை சமநிலைப்படுத்துகிறது. மனநிலை சோர்வு மற்றும் தளர்ச்சி காட்டும் போது, பெண்கள் இதை சப்பிட்டால் நல்லதாக உணர்வார்கள்.
சாக்லேட்:
மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் சாக்லேட் சாப்பிட ஆசைப்படுவார்கள். இது தங்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும், serotonin அளவை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. இதன் மூலம் மனநிலை சிறந்ததாகவும், சோர்வும் குறையும். உடலில் Magnesium தேவை குறைவு இருப்பதைச் குறிக்கிறது.