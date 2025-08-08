84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்

Dwi Dwadash Yoga 2025 Lucky Zodiac Signs : 84 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழும் யோகத்தால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட் அதிர்ஷ்டம் அடிக்க இருக்கிறது. இது குறித்த முக்கிய விஷயத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Dwi Dwadash Yoga 2025 Lucky Zodiac Signs : ஜோதிடத்தின் படி, சுக்கிரன் கிரகம் அன்பு, அழகு, செல்வம் ஆகியத்திற்கு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. இவற்றிற்கு அதிபதியாக விளங்குகிறது, வியாழன் கிரகம். 84 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு, 2 கிரகங்கள் 12ஆம் வீடுகளில் சஞ்சரிக்க உள்ளன. இதனல, த்வி துவாதச யோகம் உருவாகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும், இதனால் யாரெல்லாம் பயன்பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
அன்பு, மகிழ்ச்சி, செல்வம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களுக்கு அதிபதியாக கருதப்படுகிறார், சுக்கிரன். இவர், ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி, மிதுன ராசியில் நுழைந்தார். இது, ஏற்கனவே இந்த ராசியுடன் இருந்த குருவுடன் இணைந்திருக்கிறது.
த்வி துவாசத யோகம், 84 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர்களின் இணைவால் சஞ்சரிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த யோகம், இரு கிரகங்கள் ஒருவருக்கொருவர் 2ம் மற்றும் 12ஆம் வீடுகளில் சஞ்சரிக்கும் போது உருவாகிறது.
கஜலட்சுமி ராஜயோகத்துடன், மிதுன ராசியில் குரு மற்றும் சுக்கிரன் இணைவதால் இந்த அரிய யோக நிகழ்வு ஏற்படுவதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் இணைவானது 12 ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கிறது. இதனால், 3 ராசிகள் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைய இருக்கின்றனர்.
கன்னி ராசியில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு, கூடிய விரைவில் நல்ல மாறங்கள் வரலாம். வேலை இல்லாமல் இருந்தவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்றும், வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு சிலருக்கு சொத்து வாங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
த்வி துவாதச யோகத்தால், துலாம் ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்க காத்துக்கொண்டுள்ளது. இவர்களுக்கு வியாபாரம் பெருகி, லாபம் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. அதே போல வேலைக்கான பயணமும் லாபகரமாக அமையும். இவர்களுக்கு பலதரப்பட்ட இடங்களில் இருந்து வியாபாரம் பெருக இருக்கிறது.
கும்ப ராசியை சேர்ந்தவர்கள், இப்போதுதான் கடினமான நாட்களை கடந்து வந்திருப்பீர்கள். இனி உங்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை என்று கனிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை தடைப்பட்டு இருந்த முக்கிய காரியங்கள், இனி தங்கு தடையின்றி நடக்கலாம். அதே போல, தொழிலதிபர்களுக்கு செல்வம் பெருகி, அவர்களின் பல நாள் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள்.
