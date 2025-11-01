வால்பாறைக்கு டூர் போறீங்களா? இன்று முதல் கட்டுப்பாடு.. இ-பாஸ் எடுப்பது எப்படி?

Valparai E-Pass Madatory: கோவை மாவட்டம் வால்பாறைக்கு சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. வால்பாறையில் வாகனங்களுக்கான இ-பாஸ் இன்று முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊட்டி, கொடைக்கானுலுக்கு செல்லும் வாகனங்களுக்கு இ-பாஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி, கொடைக்கானலுக்கு செல்பவர்களின் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, சுற்றுலா பயணிகள் தற்போது கோவை மாவட்டம் வால்பாறைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.
தொடர் விடுமுறை, பண்டிகை நாட்களில் சுற்றுலா பயணிகள் வால்பாறை சென்று வருகின்றனர். வால்பாறையின் இயற்கை அழகை ரசிப்பதற்காக சுற்றுலா பயணிகள் வீக் எண்டில் தங்கள் பொழுதை கழித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நீதிமன்றம் வால்பாறைக்கு செல்வதற்கு இ பாஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 2025, நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் வால்பாறை செல்லும் வானங்களுக்கு இ பாஸ் கட்டாயம் என உத்தரவிடட்து.
அந்த வகையில், இன்று முதல் வால்பாறைக்கு செல்லும் வாகனங்களுக்கு இ பாஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் ஜி கிரியப்பனவர் கூறுகையில், ஆழியார் சோதனைச் சாவடியை ஆய்வு செய்தார், அங்கு மலையை நோக்கிச் செல்வதற்கு முன்பு வாகனங்கள் சோதிக்கப்படும்.
இ பாஸ் முன்பதிவு செய்யாமல் வருபவர்களுக்கு, கேரள-தமிழ்நாடு எல்லையில் உள்ள ஆழியார் சோதனைச் சாவடி மற்றும் மலக்கப்பாரா சோதனைச் சாவடியில் பதிவு செய்து, இடத்திலேயே இ-பாஸ் பெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்கள் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் TNepass.TN.Gov.In என்ற இணையதளம் மூலம் வால்பாறைக்கு வாகனங்களுக்கு இ பாஸ் எடுக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதளத்தில் உங்களது வானத்தின் நம்பர், எத்தனை பேர் செல்கிறீர்கள், எந்த நேரத்திற்கு வால்பாறைக்கு செல்கிறீர்கள் போன்ற உள்ளீட்டு, உங்களது மொபைல் எண்ணையும் உள்ளீட வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு இ பாஸ் அனுப்பப்படும்.
சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே விதிமுறைகளை கண்காணித்து, இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, வருவாய், உள்ளூர் நிர்வாகம், காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுக்கள் இரண்டு சோதனைச் சாவடிகளிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், வால்பாறையில் வசிப்பவர்களிடம் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாகனங்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு ஒரு முறை பாஸ் பெற வேண்டும். மாசுபாட்டைத் தவிர்க்க சுற்றுலாப் பயணிகள் மலைகளுக்கு பிளாஸ்டிக் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டது.