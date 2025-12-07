இறைச்சி உணவு விஷமா? உஷார் மக்களே... மருத்துவர் அலெர்ட்!

Risks Of Eating Non Veg Food In Restaurant: ஹோட்டலில் விற்கப்படும் இறைச்சி உணவுகள் உடலுக்கு நல்லதா, இதனை சாப்பிடலாமா என்பது குறித்து மருத்துவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Risks Of Eating Non Veg Food In Restaurant: இறைச்சி உணவுகளை ஹோட்டலில் ஏன் சாப்பிடக் கூடாது என்பது குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட விருப்பப்படுகின்றனர். ஆனால், ஹோட்டலில் அடிக்கடி சாப்பிடுவது உடல் நலத்திற்கு நல்லது கிடையாது. ஹோட்டல் உணவில் சேர்க்கப்படும் கலர் ரசாயணங்கள் உடலில் பல பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும்.
குறிப்பாக, இறைச்சி உணவுகளை ஹோட்டலில் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு கெடு. இந்த நிலையில், ஹோட்டலில் இறைச்சி உணவுகள் சாப்பிடுவது குறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் முக்கிய தகவலை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் பேசுகையில், "திங்கள் கிழமை, செவ்வாய் கிழமை, புதன் கிழமைகளில் எந்த பெரிய ஹோட்டலுக்கு நீங்கள் சென்றாலும், அன்று வழங்கப்படும் சிக்கன், மட்டன் உணவுகள் கருப்பாக தான் இருக்கும். ஏனென்றால், அந்த உணவு ஏற்கனவே, செய்து வைக்கப்பட்டு, மீண்டும் சுடுப்படுத்தி எடுத்து வரப்படுகிறது.
அதாவது, ஞாயிற்று கிழமை செய்து வைக்கப்படும் உணவில் மீதமுள்ளவற்றை மீண்டும் சுடுப்படுத்தி திங்கள், செவ்வாய், புதன் கிழமைகளில் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதனால், இந்த மூன்று நாட்களில் ஹோட்டலில் சிக்கன், மட்டன் கருப்பு நிறத்தில் உள்ளது.
ஆனால், வியாழன், வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் ஹோட்டலில் நல்ல உணவுகள் கிடைக்கும். சில நேரங்களில் ஞாயிற்றுக் கிழமை கூட நல்ல உணவுகள் இருக்காது. மீதமுள்ள உணவுகளை மீண்டும் சுடுப்படுத்தி தான் தருகிறார்கள். இதனை சாப்பிடுவது உடலுக்கு நல்லது தான். இது நமக்கு விஷமாகிறது. எனவே, ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதை நிறுத்த வேண்டும்" என்று கூறினார்.
எனவே, சிக்கன், மட்டனை பெரும்பாலும் ஹோட்டல்களில் சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பதே நல்லது என்று அவர் கூறுகிறார். ஹோட்டல்களில் இறைச்சி மட்டுமின்றி, எதுவாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது பல பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும்.
இதனால், வீட்டில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். குறிப்பாக, காய்கறிகள், பழங்கள், அதிக ப்ரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை தினசரி உணவில் எடுத்து கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.