மீண்டும் பயமுருத்தும் எபோலா! உலகம் முழுவதும் ஊரடங்கு அமலுக்கு வாய்ப்பு என தகவல்...

Ebola Viral Disease-144: உலகம் ஒரு 90% மரண விகிதம் கொண்ட எபோலா நோயின் அச்சத்தில் விழுந்துள்ளது. கொங்கோவில் மரணங்கள் கடுமையாக அதிகரித்து, சில நகரங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.
Ebola Viral Disease-144: WHO தகவல்படி, தற்போதைய பரவல் 48 உறுதி செய்யப்பட்ட நோயாளிகளுடன் மிகக் கவலையூட்டும் நிலையாக உள்ளது. மருத்துவ நடவடிக்கைகள், தடுப்பு முறைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் இப்போது உலக அளவில் மிக அவசியம்.
Ebola நோய்: கடுமையான 90% மரண விகிதம் கொண்ட நோய் எபோலா ( Ebola) காரணமாக அச்சம் உலகில் பரவி வருகிறது. கடந்த வாரத்தில் கொங்கோவில் (African) மரணங்கள் 63% அதிகரித்துள்ளன. சில நகரங்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய நிலை – கொங்கோ World Health Organization (WHO) தகவல்படி: கடந்த வார நிலவரப்படி கொங்கோவில் 48 உறுதி செய்யப்பட்ட எபோலா நோயாளிகள் இருந்துள்ளனர். இதில் 31 பேர் இறந்தனர், அதில் 4 பேர் மருத்துவ பணியாளர்கள். தற்போது 2 பேர் குணமடைந்து வெளியேற்றப்பட்டனர், மேலும் 16 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
தடுப்பு முயற்சிகள்: Kasai பிரதேசத்தில் எதிர்பார்த்த நோயாளிகளுக்கும், முன்னணி மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் வயிற்று தடுப்பு (Ervebo) தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது. தொடக்கமாக 400 டோஸ் வழங்கப்பட்டு, மற்ற 1,600 டோஸ் விரைவில் வழங்கப்படும் என்பது தகவல்.
எபோலா அறிகுறிகள்: பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் காய்ச்சல், தலைவலி மற்றும் தசை வலியுடன் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதோடு பலவீனம், மலச்சிக்கல் மற்றும் வாந்தி ஏற்படுகிறது. வயிற்றில் வலி, ஒளியில்லாத இரத்தம் அல்லது கறிப்பு போன்ற அறிகுறிகளும் காணப்படும்.
எபோலா பரவுதல்: எபோலா பரவல் மற்றும் மரண விகிதம்: எபோலா நோய் உடலின் இரத்தம் மற்றும் உடல் திரவங்களின் நேரடி தொடர்பில் பரவுகிறது. பூனைகள், குரங்குகள் போன்ற விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கும் பரவக்கூடும். சிகிச்சையில்லாமல் இந்த நோய் மரண விகிதம் 90% வரை ஆகும். தற்போதைய பரவும் வைரஸ் Zaire ebolavirus species, 36–90% உயிரிழப்பு விகிதம் கொண்டது.
தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை: தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகள்: உள்ளூர் அதிகாரிகள் எபோலா பரவலை தடுக்க மாநகரங்களை மூடிவைத்துள்ளனர் மற்றும் பயண கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளனர். FDA அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரண்டு சிகிச்சைகள் Inmazeb மற்றும் Ebanga தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. இந்த பரபரப்பான தற்போதைய நிலையின் ஆரம்ப நோயாளி ஆகஸ்ட் 20 அன்று Bulape மருத்துவமனையில் மருத்துவமனைக்கு வந்த கர்ப்பிணி பெண், சில நாட்களுக்கு பின்னர் மரணமடைந்தார்.
உலகம் முழுவதும் எச்சரிக்கை: கொங்கோவில் எபோலா 1976 முதல் பரவி வருகிறது; தற்போதைய பரவல் 16வது சந்திப்பாகும் மற்றும் Kasai பிரதேசத்தில் 7வது பரவல். 2014–2016 மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் 28,600க்கும் மேலான வழக்குகள் பதிவானது. USAவில் முதல் உறுதி செய்யப்பட்ட நோயாளி 2014ல் மரணமடைந்தார். தற்போது உலகளாவிய நிலை அச்சமூட்டும்; நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மிகவும் முக்கியம்.