முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிறந்தநாள்: கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை, தலைவர்கள் வாழ்த்து

Edappadi Palanisami Birthday: முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் 72-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு எடப்பாடியில் உள்ள கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
Edappadi Palanisami Birthday: முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பல தலைவர்கள் அவறுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பிறந்தநாள் விழா, எடப்பாடி நகர செயலாளரும், நகர மன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் 72-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல விசேஷ பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. பல நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி நகர அமைப்பு சார்பில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு பிரசன்ன நஞ்சுண்டேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பிறந்தநாள் விழா, எடப்பாடி நகர செயலாளரும், நகர மன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வின் போது சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இதில் அதிமுக நகர மன்ற உறுப்பினர்கள், அதிமுக நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.
அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "தமிழக முன்னாள் முதல்-அமைச்சர், அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி, நல்ல உடல்நலத்துடன், நீண்ட ஆயுளுடன், தனது மக்கள் பணிகள் தொடர, இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அன்புமணி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி இன்று 72-ம் பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில் அவருக்கு எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எடப்பாடி பழனிசாமி உடல் நலத்துடன் நூறாண்டு வாழ்ந்து பொதுவாழ்வுப் பணியாற்ற எனது வாழ்த்துகள்!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்-அமைச்சருமான அன்பிற்குரிய சகோதரர் எடப்பாடி K பழனிசாமிக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.. சகோதரர் எடப்பாடி K பழனிசாமி நீண்ட ஆயுளோடும், பூரண உடல் நலத்தோடும் தனது மக்கள் பணியைத் தொடர வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.