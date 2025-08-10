முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற இதுவே நல்ல சான்ஸ் - அமைச்சரின் அப்டேட்

Minister I. Periyasamy ; முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பாக அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி முக்கிய தகவல் தெரிவித்துள்ளார்
Minister I. Periyasamy ; முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கு அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி முக்கிய தகவல் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.
Minister I. Periyasamy : இதுவரை தமிழ்நாடு அரசின் முதியோர் ஓய்வூதியம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்களுக்கு அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி முக்கிய வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். தகுதியானவர்களாக இருந்தால் உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்தால் கட்டாயம் 45 நாட்களுக்குள் நல்ல பதில் கிடைக்கும் என கூறியுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டம், குட்டத்துப்பட்டி ஊராட்சியில் “உங்களுடன் ஸ்டாலின்“ திட்ட முகாமில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டபோது இதனை தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், முதலமைச்சர் அவர்கள், அரசின் திட்டங்களை பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும், பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்து தீர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக “உங்களுடன் ஸ்டாலின்“ திட்ட முகாமை தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள். கோரிக்கை மனுக்கள் அளிப்பதற்காக பொதுமக்கள் யாரையும் தேடிச் சென்று அலைய வேண்டியது இல்லை.
உங்கள் கிராமங்களில் நடத்தப்படும் முகாம்களில் மனுக்கள் அளிக்க வேண்டும். இத்திட்ட முகாம்களில் பெறப்படும் மனுக்கள் மீது 45 நாட்களில் தீர்வு காணப்படும். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே நேரில் வந்து மனுக்களை பெறுவதாக கருதும் அளவிற்கு இந்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் மகளிர் உரிமைத் தொகை, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை, கணவனை இழந்தவர்கள், உதவித்தொகை பெறாதவர்கள், சாலை வசதி, தெரு விளக்கு வசதி, குளத்தை தூர்வாரும் பணிகள், வாய்க்கால் உருவாக்குதல் என பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மனுக்கள் பெறப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இப்போது பெறப்பபடும் மனுக்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எனவே, தகுதியானவர்கள் அரசின் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் குடிசைகளே இல்லாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 10,000 வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பழுதடைந்த வீடுகளை சீரமைக்கும் திட்டத்தில் 2 இலட்சம் வீடுகளை சீரமைக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதில் ஒரு இலட்சம் வீடுகளில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என கூறினார்.
மேலும், சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாத அளவிற்கு பழுதடைந்துபோன வீடுகளுக்கு பதிலாக புதிதாக வீடுகள் கட்டுவதற்காக மறுகட்டமைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம். சிகிச்சைக்கு கூடுதலான செலவு ஏற்படுமெனில் அதுகுறித்து முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனு அனுப்பி வைத்தால் ரூ.30 இலட்சம் வரை சிகிச்சைக்கான தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
எனவே, முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் அனைவரும் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதற்கான தொகையினை அரசு வழங்கும். விலைமதிப்பில்லா உயிர்களை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியாக உள்ளார் என்றும் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி தெரிவித்தார்.