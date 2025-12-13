பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government E Auto Loan Scheme: தமிழக அரசு பெண்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் வழங்குகிறது. எனவே, இதனை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Tamil Nadu Government Women Scheme: இந்த கடனை கூட்டுறவு வங்கிகள் பெண்களுக்கு கம்மி வட்டியில் வழங்குகிறது.
தமிழக அரசு பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கான பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக வலுவாக இருப்பதற்காக பல்வேறு உதவித்தொகைகள் வழங்கி வருகிறது. மேலும், அவர்கள் சொந்த தொழில் தொடங்கவதற்கான கடன் உதவுகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.
அதாவது, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மாதம் ரூ.1,000 தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. மேலும், பெண்களுக்கு பேருந்தில் இலவச பயணம் வழங்குகிறது. இதன் மூலம் அவர்கள் மாதம் ரூ.1,000 வரை சேமிக்க முடிகிறது. மேலும், திருமண உதவித் திட்டங்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், விதவைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித் தொகை, பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பெண்களுக்கு தையல் மெஷின் போன்றவற்றையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.
பெண்கள் சுயதொழில் தொடங்கவும் அதற்கான கடன்களை வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய திட்டம் குறித்து பார்ப்போம். அதாவது, பெண்கள் மின்சார ஆட்டோ வாங்குவதற்கு ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் உதவிகளை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.
பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பெண்களுக்கு மின்சார ஆட்டோ வாங்க 9 சதவீத வட்டியில் ரூ.3 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில் கீழ் பெண்கள் பயன்பெற விரும்புபவர்களின் குடும்ப வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். 18 வயது முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, இருப்பிட சான்று, வருமான சான்றிதழ், பாஸ்போர் சைஸ் போட்டோ, முகவரி சான்று, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியுடைவர்கள். இந்த திட்டம் தொடங்கிய ஐந்து மாதங்களில் 550 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இதில் 75 பேருக்கு கடன வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ளவர்களுக்கு கடன் விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளது. நடப்பாண்டில் 1,000 பெண்களுக்கு மின்சார ஆட்டோ வாங்க ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இந்த திட்டம் குறித்து முழுயைமாக அறிந்து கொள்ள அருகில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு சென்று அங்கிருக்கும் அதிகாரிகளிடம் விசாரித்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், அவர்கள் வழங்கும் விண்ணப்ப படிவத்தையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.