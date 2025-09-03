ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடும் 9 வீரர்கள்!

9 Players To Miss 2026 T20 World Cup: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை தவறவிடும் 9 பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்கள் யார் யார்? லிஸ்ட் இங்கே.
9 Players To Miss 2026 T20 World Cup: முன்னணி வீரர்கள் பலர் சமீபமாக டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து வருகின்றனர். இதனால் கிரிக்கெட்டில் ஒரு சகாப்தமே முடிவுக்கு வரும் நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படி ஓய்வு அறிவித்த முன்னணி வீரர்களை நம்மால் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பார்க்க முடியாத 9 பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்கள் குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
இந்தியாவின் அதிக டி20 ரன்கள் எடுத்த வீரரும், இரண்டு முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றவருமான ரோஹித் சர்மா, 2024 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு தனது டி20 ஓய்வு அறிவிப்பை அறிவித்தார். இதனால் அவரை வரும் 2026 உலகக் கோப்பை தொடரில் பார்க்க முடியாது.
ரோஹித்துடன் சேர்ந்து விராட் கோலி டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து விடைபெற்றார். ஒரு புகழ்பெற்ற சகாப்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தார். அவரது நிலைத்தன்மை, தலைமைத்துவம் மற்றும் ஆர்வம் அவரை இந்த வடிவத்தில் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராக ஆக்கியது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அதிரடி வீரரும் ஆல்ரவுண்டரும் ஆவார் ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல். சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகியதால் 2026 போட்டியையும் தவறவிடுகிறார்.
தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் விக்கெட் கீப்பரும் அதிரடி பேட்டருமான ஹென்ரிச் கிளாசென், சமீபத்தில் சர்வதேச வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதனால் வரும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடுகிறார்.
தனது கொடிய யார்க்கர்களுக்கும் விக்கெட்டுகளுக்கும் பெயர் பெற்ற ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க், டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். இது ஆஸ்திரேலியாவின் வேகப்பந்து வீச்சில் ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் நிக்கோலஸ் பூரன். ஒரு துடிப்பான பினிஷர், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகியதால், 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் அவர் இடம்பெறமாட்டார்.
இந்திய ஆல்ரவுண்டரும், உலகின் சிறந்த ஃபீல்டர்களில் ஒருவருமான ரவீந்திர ஜடேஜா, சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து விலகி உள்ளார். இதனால் அவரை 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் பார்க்க முடியாது.
ஆஸ்திரேலியாவின் அதிரடியான தொடக்க வீரர் டேவிட் வார்னர். இவர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற காரணத்தினால், இனி டி20 போட்டிகளில் அவரை பார்க்க முடியாது.
நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் டிரெண்ட் போல்ட். இவர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றதால், 2026 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்க மாட்டார்.