English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விராட் கோலியிடம் காதலை சொன்ன கிரிக்கெட் வீராங்கனை.. யார் தெரியுமா?

Danni Wyatt Love Proposal To Virat Kohli: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி. இவர் பல சாதனைகளை இந்தியாவுக்காக படைத்திருக்கிறார். 

 

Danni Wyatt Love Proposal To Virat Kohli: விராட் கோலியிடம் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஒருவர் தனது காதலை தெரிவித்துள்ளார். அவர் யார்? கோலியின் பதில் என்ன? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /6

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி. இவர் நடிகை அனுஷ்கா சர்மாவை கடந்த 2017ல் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நிலையில், இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன.   

2 /6

இந்த நிலையில், விராட் கோலி திருமணம் செய்திக்கொள்வதற்கு முன்பு அவரிடம் ஒரு கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஒருவர் தனது காதலை தெரிவித்துள்ளார். 

3 /6

அதாவது, இங்கிலாந்து மகளிர் அணி கிரிக்கெட் வீராங்கனை டேனியல்லி வாய்ட் என்பவர் தான் விராட் கோலியிடம் தன்னை திருமணம் செய்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுள்ளார். 

4 /6

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் விராட் கோலி அபார விளையாட்டை பார்த்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகை ஆனது மட்டுமல்லாமல் அவரை திருமணம் செய்யவும் ஆசைப்பட்டுள்ளார். 

5 /6

இந்த விருப்பத்தை அவர் எக்ஸ் பக்கத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார். "என்னை திருமணம் செய்து கொள்கின்றீர்களா" என்று கேட்டு தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தினார். 

6 /6

டேனி வயட் பதிவிட்டது சில மணி நேரங்களிலேயே வைரலாக பலரும் பேசி வந்தனர். இதையடுத்து கோலியை சந்தித்த போது அவர், நீ இது போன்ற வேலைகளை எல்லாம் எக்ஸ் தளத்தில் செய்யக்கூடாது. அது தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று கூறி, அவர் பயன்படுத்திய பேட் ஒன்றையும் பரிசாக கொடுத்துள்ளார். 

Virat Kohli Danni Wyatt Anushka Sharma Danielle Wyatt Danni Wyatt Hodge england cricket propose to virat kohli latest news in Tamil Cricket virat kohli love danielle wyatt propose her love to virat kohli danni wyatt love proposal to virat kohli விராட் கோலி டேனி வியாட் அனுஷ்கா சர்மா டேனியல் வயட் டேனி வயட் ஹாட்ஜ் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் விராட் கோலிக்கு முன்மொழிகிறது தமிழில் சமீபத்திய செய்திகள் கிரிக்கெட் விராட் கோலி காதல் டேனியல் வயட் விராட் கோலிக்கு தனது காதலை முன்மொழிகிறது டேனி வயட் விராட் கோலிக்கு காதல்

Next Gallery

EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்