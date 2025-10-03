English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPF Retirement Corpus: அடிப்படை ஊதியம் ரூ.27,000, ரூ.2 கோடி கார்பஸ் உருவாக்குவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

EPF Corpus: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. சரியான வழியில் சேமித்தால், இபிஎஃப் கணக்கில் கோடிகளில் கார்பஸ் உருவாக்கலாம். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Calculation Formula: இபிஎஃப் சேமிப்பு மிக முக்கியமான ஓய்வூதிய நிதியாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் 2 லட்சம் ரூபாய் கார்பஸ் உருவாக்குவது எப்படி? இதற்கான கணக்கிட்டை இங்கே காணலாம்.
EPF (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி) என்பது ஊழியர்களுக்கான சேமிப்பு நிதியாகும். இதில் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை பங்களிக்கின்றனர்.

உறுப்பினர்களுக்கு இபிஎஃப் தொகைக்கு வட்டி கிடைக்கிறது. மேலும் அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்களை செய்கிறது. ஊழியர்கள் UMANG செயலி, SMS அல்லது EPFO ​​வலைத்தளம் மூலம் இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம்.

இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகையின் மூலம் மிகப்பெரிய கார்ப்பசை உருவாக்க முடியும். இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகையின் மூலம் 2 கோடி ரூபாய் ஓய்வூதிய நிதியை எப்படி உருவாக்குவது என இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF திரும்பப் பெறும் விதிகள்: பணி ஓய்வு, ராஜினாமா அல்லது வேலையின்மை, அவசரத் தேவைகள் மற்றும் பிற நோக்கங்களுக்காக தங்கள் EPF தொகையை உறுப்பினர்கள் எடுக்கலாம்.

EPF இல் எப்போது வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்? ஐந்து வருட தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகு இபிஎஃப் தொகையை எடுத்தால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.  

EPF இல் UAN என்றால் என்ன? UAN, அல்லது உலகளாவிய கணக்கு எண், அனைத்து EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கப்படும் 12 இலக்க எண்ணாகும். ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் வெவ்வேறு UAN இருக்கும்.

PF பணத்தை எடுக்க தேவையான ஆவணங்கள்: UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்), அடையாளம் மற்றும் முகவரிச் சான்று, EPF சந்தாதாரரின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், IFSC குறியீடு மற்றும் கணக்கு எண்ணுடன் கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலை.  

இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ரூ.27,700 அடிப்படை சம்பளம் கொண்ட EPFO ​​உறுப்பினர் ரூ.2 கோடி ஓய்வூதிய நிதியை எவ்வாறு உருவாக்குவது என இங்கே காணலாம். ஒரு ஊழியரின் மாதாந்திர அடிப்படை சம்பளம் மாதம் ரூ. 27,700 எனவும், அவர் 25 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குகிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்ளலாம். அந்த நிலையில் அவர் ஓய்வு பெறும்போது ரூ. 2,00,59,340 கார்ப்பஸ் நிதியைச் சேகரிக்கலாம் என்று கணக்கீடுகள் காட்டுகின்றன.

சம்பளத்தில் ஐந்து சதவீத வருடாந்திர உயர்வு இருக்கும் என வைத்துக்கொண்டால், 25 வயதில் தொடங்கி பணி ஓய்வு வரை ஊழியர் ரூ. 49,91779 முதலீடு செய்வார். இதில், 8.25 சதவீத வருடாந்திர விகிதத்தில் ரூ.1,50,67,561 வட்டியைப் பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் மொத்த முதிர்வுத் தொகை ரூ.2,18,43,497 ஆகும். இந்த கணக்கீட்டின்படி, ரூ. 2 கோடி நிதியை உருவாக்க நீங்கள் சுமார் 35 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

