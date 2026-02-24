EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPF Corpus Calculation: ₹50,000 சம்பளத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு EPF கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருக்கும்? இதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Latest News: இபிஎஃப் கணக்கில் கூட்டு வட்டியால் கிடைக்கும் நன்மை மிகப்பெரியது. EPF-ல் வட்டி ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படுகிறது. முதல் 5–7 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி மெதுவாகத் தோன்றும், ஆனால் 15வது வருடத்திற்குப் பிறகு, வட்டி மீதான வட்டி விரைவான விளைவைக் காட்டக்கூடும். அதனால்தான் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிதி திடீரென பெரியதாகத் தோன்றுகிறது.
EPF (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி) என்பது ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் கழிக்கப்படும் ஒரு தொகை மட்டுமல்ல. அது ஒரு நீண்ட கால சேமிப்பாகவும் பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த பதிவில், ஊழியரின் பங்கு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் கூட்டு வட்டியின் விளைவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், அதிகாரப்பூர்வ EPFO விதிகளின் கீழ் 25 ஆண்டுகளுக்கான கணக்கீட்டை காணலாம்.
EPFO விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA-வில் இருந்து 12% PF-க்கு பங்களிக்கிறார். நிறுவனமும் 12% பங்களிக்கிறது. எனினும், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 8.33% EPS (வேலைவாய்ப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம்)-க்குச் செல்கிறது, இது அதிகபட்ச சம்பள வரம்பு ₹15,000 வரை கணக்கிடப்படுகிறது. மீதமுள்ள தொகை பின்னர் EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும்.
ஒரு ஊழியரின் மொத்த சம்பளம் ₹50,000 மற்றும் அடிப்படை + DA ₹25,000 என்றால், அந்த ஊழியர் ஒவ்வொரு மாதமும் PF-க்கு 12% அல்லது ₹3,000 பங்களிப்பார். நிறுவனமும் ₹3,000 பங்களிப்பை வழங்கும். ஆனால் தோராயமாக ₹1,250 EPS (ஓய்வூதியம்) க்கு செல்லும், மேலும் தோராயமாக ₹1,750 EPF இல் சேர்க்கப்படலாம். அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் மொத்தம் ₹4,750 EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். இந்தத் தொகை 25 ஆண்டுகளுக்கு சராசரியாக 8.25% வட்டி விகிதத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டால், EPF பகுதி மட்டும் தோராயமாக ₹52–55 லட்சம் வரை கார்பஸை உருவாக்கும். இது தவிர EPS ஓய்வூதியத் தொகை தனியாக இருக்கும்.
ஊயரின் அடிப்படை சம்பளம் + DA ₹30,000 என்றால், ஊழியர் ஒவ்வொரு மாதமும் PF கணக்கில் 12% அல்லது ₹3,600 பங்களிப்பை வழங்குவார். நிறுவனமும் ₹3,600 பங்களிப்பை வழங்கும். ஆனால் தோராயமாக ₹1,250 EPS-க்கு செல்லும் (₹15,000 சம்பள வரம்பின்படி) மேலும் தோராயமாக ₹2,350 EPF-ல் சேர்க்கப்படலாம். அதாவது EPF கணக்கில் மொத்த மாதாந்திர வைப்புத்தொகை சுமார் ₹5,950 ஆக இருக்கும். இந்தத் தொகையை 25 ஆண்டுகளுக்கு சராசரியாக 8.25% வட்டி விகிதத்தில் முதலீடு செய்தால், EPF பகுதி மட்டும் தோராயமாக ₹65–70 லட்சம் வரை கார்பஸை உருவாக்கும்.
EPF-ல் வட்டி ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படுகிறது. முதல் 5–7 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி மெதுவாகத் தோன்றும், ஆனால் 15வது வருடத்திற்குப் பிறகு, வட்டி மீதான வட்டி விரைவான விளைவைக் காட்டக்கூடும். அதனால்தான் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிதி திடீரென பெரியதாகத் தோன்றுகிறது.
EPS (பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) இன் தனித்துவமான நன்மை என்னவென்றால், இதில் திரட்டப்பட்ட 8.33% பங்களிப்பு, பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியமாக மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு சூத்திரம் (ஓய்வூதிய சம்பளம் × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்) ÷ 70. இதற்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவை. அதாவது ஊழியர்கள் EPF மூலம் ஒரு மொத்தத் தொகையையும் EPS மூலம் ஒரு மாத ஓய்வூதியத்தையும் பெறுகிறார்கள். இதனான் ஊழியர்களுக்கு இரட்டை நன்மைகள் கிடைக்கும்.
உங்கள் சம்பளம் தொடர்ந்து அதிகரித்தால் என்ன ஆகும்? மேற்கண்ட கணக்கீடு ஒரு நிலையான அடிப்படை சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இருப்பினும், உங்கள் சம்பளம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5–8% அதிகரித்துக்கொண்டே இருந்தால், PF இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையும் அதிகரிக்கலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் PF நிதி ₹1 கோடியை நெருங்கவோ அல்லது அதிகமாகவோ வாய்ப்புள்ளது. உதாரணமாக, ₹50,000 சம்பளத்தில், அடிப்படை பங்களிப்பு ₹25,000 என்றால், கார்ப்பஸ் ₹50 லட்சத்திற்கு மேல் இருக்கலாம், அடிப்படை பங்களிப்பு ₹30,000 என்றால், இபிஎஃப் நிதி சுமார் ₹65 லட்சமாக வளரலாம். இந்தக் கணக்கீடு EPFO-வின் 12% பங்களிப்பு விதி, EPS வரம்பு மற்றும் சராசரி வட்டி விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
இதற்கு ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பள சீட்டில் உள்ள 'Deductions' பகுதியை பார்க்க வேண்டும். 'EPF'-க்கு எதிராகக் கழிக்கப்படும் தொகை உங்கள் 12% பங்களிப்பைக் குறிக்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு சீட்டில் காட்டப்படுவதில்லை. உமங் செயலியில் உங்கள் பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கம் செய்து அதைப் பார்க்கலாம்.
PF முதலீடுகள் மெதுவாக வளர்வதால் ஊழியர்களுக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வட்டித் தொகை (₹36.50 லட்சம்) மொத்த முதலீட்டை (₹30.15 லட்சம்) விட அதிகமாக இருக்கும்போது, கூட்டுத் தொகையின் உண்மையான சக்தியை ஊழியர்கள் உணருவார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதிகமான விவரங்களுக்கு, உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.