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EPF கணக்கில் உள்ள பிழைகளை திருத்துவது எப்படி? எளிய செயல்முறை இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:57 PM IST

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் கணக்கில் பிழை இருந்தால் நிமிடங்களில் சரி செய்யலாம். இதற்கான செயல்முறை இதோ.

EPFO Profile Correction: உங்கள் UAN எண்ணானது ஆதார் எண்ணுடன் சரிபார்க்கப்பட்டு (validated) இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே ஆன்லைனில் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க முடியும். கூடுதலாக, அக்டோபர் 1, 2017-க்குப் பிறகு உங்கள் UAN உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் விவரங்களைப் புதுப்பிக்கலாம்.

EPF Members1/9

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்

மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது.

EPF Members2/9

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்

பல இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்கில் ஏற்பட்டுள்ள பிழைகளை எப்படி திருத்துவது என தெரியாமல் அவ்வப்போது தவிப்பதுண்டு. ஆனால், உங்கள் EPF விவரங்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், இனி நீண்ட நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை. வீட்டிலிருந்தபடியே பல்வேறு விவரங்களை எளிதாகப் புதுப்பிக்கலாம்.

EPFO3/9

EPFO

முன்பு, சிறிய திருத்தங்களுக்குக் கூட 'கூட்டு அறிவிப்பு' (joint declaration), நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் மற்றும் EPFO ​​அலுவலகத்தில் சோர்வூட்டும் நடைமுறைகள் தேவைப்பட்டன. ஆனால், இப்போது EPFO ​​உறுப்பினர் விவரத் திருத்த நடைமுறையை எளிதாக்கியுள்ளது. அதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் விதிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

How to correct mistakes in EPF Profile4/9

EPF கணக்கில் உள்ள பிழைகளை திருத்துவது எப்படி

உங்கள் EPF விவரங்களைப் புதுப்பிக்கக் கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றலாம்: 1) முதலில், அதிகாரப்பூர்வ EPF ஒருங்கிணைந்த இணையதளத்திற்குச் (Unified Portal) செல்லவும். 2) உங்கள் UAN, கடவுச்சொல் (password) மற்றும் கேப்ட்சா (captcha) குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும். 3) 'Profile settings' (சுயவிவர அமைப்புகள்) பகுதிக்குச் சென்று, மேல் மெனுவில் உள்ள 'Manage' என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

How to correct mistakes in EPF Profile5/9

EPF கணக்கில் உள்ள பிழைகளை திருத்துவது எப்படி

4) அடுத்து, 'Modify Basic Details' என்பதை கிளிக் செய்யவும். 5) சரியான விவரங்களை உள்ளிட்டு, கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கவும். 6) 'Track Request' பகுதியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கோரிக்கையின் நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்

Who can update Details6/9

யார் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க முடியும்?

ஆன்லைனில் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க, பின்வரும் நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்: உங்கள் UAN எண்ணானது ஆதார் எண்ணுடன் சரிபார்க்கப்பட்டு (validated) இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே ஆன்லைனில் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க முடியும். கூடுதலாக, அக்டோபர் 1, 2017-க்குப் பிறகு உங்கள் UAN உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் விவரங்களைப் புதுப்பிக்கலாம்.

EPF Members7/9

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்

வீட்டிலிருந்தபடியே பின்வரும் விவரங்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கலாம்: பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், தேசிய இனம், பெற்றோரின் பெயர்கள், திருமண நிலை, துணையின் பெயர், பணியில் சேர்ந்த தேதி, பணியிலிருந்து விலகிய தேதி

EPF Update8/9

இபிஎஃப்ஓ செய்திகள்

EPF -இல் பல திருத்தங்களுக்கு, இனி எந்த ஆவணங்களையும் பதிவேற்ற வேண்டியதில்லை. இருப்பினும், உங்கள் UAN பழையதாக இருந்து, ஆதார் எண்ணுடன் சரிபார்க்கப்படாமல் இருந்தால், வேலையளிப்பவர் அல்லது EPFO ​​அதிகாரியின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே உங்கள் கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும்.

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பொறுப்பு துறப்பு

இந்த பதிவு பொதுவான தகவல்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தை பார்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

TAGS:
EPFO
EPF
PF
Personal Finance
EPF Account

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