/இந்த தேதிகளில் கவனம் தேவை, தவறானால் பெரிய சிக்கல்: ஊழியர்களுக்கு EPFO எச்சரிக்கை

EPFO Latest News: பணியில் சேர்ந்த அல்லது விலகிய தேதியில் ஏற்படும் சிறிய தவறு அல்லது முரண்பாடு, உங்கள் PF தொகையை மாற்றுவதிலோ அல்லது கோருவதிலோ சிக்கல்களை உருவாக்கலாம் என்று EPFO எச்சரித்துள்ளது.
EPFO News: இந்த எளிய மற்றும் உடனடிச் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கை, பிற்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஆகையால் பணியில் சேர்ந்த தேதி, விலகிய தேதி அல்லது பிற வேலைவாய்ப்பு விவரங்களில் ஏதேனும் பிழையைக் காணும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் உடனடியாக அவற்றை சரி செய்வது நல்லது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. பணியில் சேர்ந்த அல்லது பணியிலிருந்து விலகிய தேதியில் ஏற்படும் தவறுகள் உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அல்லது ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), அனைத்து PF சந்தாதாரர்களுக்கும் இது பற்றி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிவிப்பில், UAN பதிவுகளில் உள்ள பணியில் சேர்ந்த மற்றும் பணியிலிருந்து விலகிய தேதிகளைச் சரிபார்க்குமாறும், ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் அவற்றைச் சரிசெய்யவுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பணியில் சேர்ந்த அல்லது விலகிய தேதியில் ஏற்படும் சிறிய தவறு அல்லது முரண்பாடு கூட, உங்கள் PF தொகையை மாற்றுவதிலோ அல்லது கோருவதிலோ சிக்கல்களை உருவாக்கலாம் என்று EPFO எச்சரிக்கிறது. 'யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்' (UAN) என்பது ஒரு ஊழியரின் விவரங்களை PF தொடர்பான இணையதளத்துடன் இணைக்கிறது. எனவே, உறுப்பினர்கள் தங்கள் UAN-ல் உள்ள வேலைவாய்ப்பு விவரங்களைச் சரியாகவும், புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையிலும் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
'பணியில் சேர்ந்த தேதி' என்பது ஒரு ஊழியர் எப்போது EPF திட்டத்தில் உறுப்பினரானார் என்பதைக் குறிக்கிறது. 'விலகிய தேதி' என்பது வேலைவாய்ப்பு எப்போது முடிவுக்கு வந்தது என்பதைப் பதிவு செய்கிறது. தவறான தகவல்கள் PF மாற்றம் அல்லது கோரிக்கை தொடர்பான விஷயங்களில் சிரமங்கள் அல்லது தாமதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று EPFO வலியுறுத்துகிறது.
இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தங்கள் விவரங்களை இருமுறை சரிபார்க்குமாறு EPFO அனைவரையும் எச்சரித்துள்ளது. அத்துடன், பணியில் சேர்ந்த தேதி, விலகிய தேதி மற்றும் விலகலுக்கான காரணம் போன்ற விவரங்களைச் சரிசெய்வதற்கான செயல்முறையையும் (தேவையான ஆவணங்களின் அடிப்படையில்) உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குகிறது.
வேலை மாறவிருக்கும் அல்லது தங்கள் PF தொகையை எடுக்கத் திட்டமிடும் ஊழியர்களுக்கு EPFO-வின் இந்த அறிவிப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 'X' தளத்தில் (முன்னர் ட்விட்டர்) @officialepfo வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பணியில் சேர்ந்த அல்லது விலகிய தேதியில் ஏற்படும் சிறிய தவறு உங்கள் எதிர்காலப் பலன்களைப் பாதிக்கலாம். அதை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்... இன்றே உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்துத் திருத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் PF மற்றும் ஓய்வூதியத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது; மேலும் கூடுதல் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வசதியும் அதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த எளிய மற்றும் உடனடிச் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கை, பிற்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஆகையால் பணியில் சேர்ந்த தேதி, விலகிய தேதி அல்லது பிற வேலைவாய்ப்பு விவரங்களில் ஏதேனும் பிழையைக் காணும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் உடனடியாக அவற்றை சரி செய்வது நல்லது.