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EPF தொகையை எடுத்து மியூசுவல் ஃபண்டில் முதலீடா? வேண்டவே வேண்டாம்!! எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:20 PM IST

EPF vs Mutual Funds: அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் (பரஸ்பர நிதிகள்) முதலீடு செய்ய உங்கள் EPF (வருங்கால வைப்பு நிதி) பணத்தை எடுக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்தச் செய்தியைப் படிக்க வேண்டும்.

EPF vs Mutual Funds: உங்கள் PF-ஐத் தவிர்த்துத் தனியாக வழக்கமான சேமிப்பு இருந்து, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பினால் மற்றும் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிக்கும் திறன் இருந்தால், உபரித் தொகையை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்காக உங்கள் PF சேமிப்பைத் திரும்பப் பெறுவது புத்திசாலித்தனமான செயலாகக் கருதப்படுவதில்லை.

EPF Amount1/8

EPF தொகை

பல வித தேவைகளுக்காக நாம் நமது EPF கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே எடுக்கிறோம். இது சில சந்தர்ப்பங்களில் சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் இதில் நீங்கள் நஷ்டமடையவும் வாய்ப்புள்ளது. இபிஎஃப் தொகையை பாதியிலேயே எடுப்பதை ஏன் தடுக்க வேண்டும் என இங்கே காணலாம்.

 

Mutual Funds2/8

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் (பரஸ்பர நிதிகள்) முதலீடு செய்ய உங்கள் EPF (வருங்கால வைப்பு நிதி) பணத்தை எடுக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்தச் செய்தியைப் படிக்க வேண்டும். EPF மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாக அமையாது என்று ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சம்பளம் பெறும் தனிநபர்களுக்குத் தெளிவாக எச்சரித்துள்ளது.

EPFO Alert3/8

EPFO-வின் எச்சரிக்கை

PF என்பது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதிப் பாதுகாப்பு, ஓய்வூதியம், காப்பீடு மற்றும் வரிச் சலுகைகளை வழங்கும் ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் என்று EPFO ​​குறிப்பிடுகிறது. சமூக ஊடகத் தளமான 'X'-இல் பதிவிடப்பட்ட செய்தியில், "விவேகமானவர்களுக்கு EPF-ஏ போதுமானது" என்று EPFO ​​கூறியுள்ளது. பணத்தைச் சேர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதே PF-இன் நோக்கம் என்று அந்த அமைப்பு வலியுறுத்துகிறது. மறுபுறம், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை சார்ந்த முதலீடுகள் ஆகும்; அவற்றில் வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் இல்லை. எனவே, இவ்விரண்டையும் ஒப்பிடுவது சரியல்ல.

 

EPF Main Features4/8

EPF முக்கிய அம்சங்கள்

EPF: ஓய்வு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புக்கான திட்டம். ஊழியர் மற்றும் முதலாளி ஆகிய இருவரும் பங்களிக்கின்றனர். அரசு நிர்ணயித்த வட்டி கிடைக்கிறது. ஆபத்து மிகக் குறைவு. ஓய்வூதியம், காப்பீடு மற்றும் வரிச் சலுகைகள் இதில் அடங்கும்.

Mutual Fund Features5/8

Mutual Funds அம்சங்கள்

செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான முதலீட்டுத் தேர்வு. முதலீட்டாளர் மட்டுமே பங்களிக்கிறார். வருமானம் சந்தை செயல்பாட்டைப் பொறுத்தது. சந்தை அபாயத்தால் வருமானம் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உள்ளாகலாம். பொதுவாக ஓய்வூதியம், காப்பீடு மற்றும் வரிச் சலுகைகள் போன்ற வசதிகள் இதில் இல்லை.

EPF Benefits6/8

EPF-இன் முக்கிய நன்மைகள்

ஓய்வூதிய நிதி: பணியின் போது சேகரிக்கப்படும் தொகை எதிர்காலத்திற்கு வலுவான சேமிப்பு நிதியை உருவாக்குகிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு: உங்கள் பங்களிப்புடன், நிறுவனமும் இந்த நிதியில் பங்களிக்கிறது. EPS பலன்: ஊழியர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். EDLI காப்பீடு: ஊழியர் இறக்க நேரிட்டால், அவரது குடும்பத்தினர் ₹7 லட்சம் வரையிலான காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெறலாம். வரிச் சலுகைகள்: குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, சேமிக்கப்பட்ட தொகை, வட்டி மற்றும் திரும்பப் பெறப்படும் தொகை ஆகியவற்றின் மீது வரி விலக்குகள் கிடைக்கின்றன.

 

EPF vs Mutual Funds7/8

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எப்போது சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்?

உங்கள் PF-ஐத் தவிர்த்துத் தனியாக வழக்கமான சேமிப்பு இருந்து, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பினால் மற்றும் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிக்கும் திறன் இருந்தால், உபரித் தொகையை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்காக உங்கள் PF சேமிப்பைத் திரும்பப் பெறுவது புத்திசாலித்தனமான செயலாகக் கருதப்படுவதில்லை.

EPF vs Mutual Funds8/8

சரியான முதலீட்டு உத்தி என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

நிதி நிபுணர்கள் பின்வருவனவற்றைப் பரிந்துரைக்கின்றனர்: 1) உங்கள் ஓய்வுக்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதால், உங்கள் EPF-ஐ ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காதீர்கள். 2) உங்கள் ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலுக்கு PF-ஐ ஒரு வலுவான அடித்தளமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். 3) உங்களிடம் உபரி சேமிப்பு இருந்தால், உங்கள் இடர் ஏற்கும் திறன் மற்றும் நிதி இலக்குகளின் அடிப்படையில் அவற்றை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் (mutual funds) முதலீடு செய்யுங்கள். சுருக்கமாகச் சொன்னால், EPF மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தும் ஒரு சமச்சீரான அணுகுமுறை, சிறந்த நீண்டகால உத்தியாக அமையலாம்.

TAGS:
EPF
Mutual funds
Investment
EPFO

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