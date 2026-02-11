English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPF மொத்தத்தொகையா, EPS ஓய்வூதியமா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எது சிறந்தது?

EPF மொத்தத்தொகையா, EPS ஓய்வூதியமா? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எது சிறந்தது?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? இபிஎஃப் கணக்கில் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உதவியாக இருக்கும்.

EPS Pension News: வேலையை விட்டு வெளியேறும் போது இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பது சரியா அல்லது 58 வயது வரை காத்திருந்து மாத ஓய்வூதியம் பெறுவது சரியா என்ற குழப்பம் அனைவருக்கும் இருப்பதுண்டு. இது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அனைத்து ஊழியர்களும் இந்த EPFO ​​விதிகளை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு பெரும்பாலும் பணி ஓய்வு என்பது நிம்மதி கவலை என இரண்டும் கலந்த கலவையாக இருப்பதுண்டு. இதற்கு காரணமும் உள்ளது. ஊழியர்கள் கடினமாக உழைத்து சம்பாதிக்கும் பணத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் EPFO-வில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இந்தப் பணத்தை எடுக்கும்போது அல்லது ஓய்வூதியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​பெரும்பாலான மக்கள் குழப்பமடைகிறார்கள். இதற்கு காரணம் என்ன?

வேலையை விட்டு வெளியேறும் போது இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பது சரியா அல்லது 58 வயது வரை காத்திருந்து மாத ஓய்வூதியம் பெறுவது சரியா என்ற குழப்பம் அனைவருக்கும் இருப்பது இயல்பான ஒரு விஷயம். 2026 ஆம் ஆண்டின் புதிய மாற்றங்கள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு மத்தியில், நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு தவறான முடிவு உங்கள் சேமிப்பைக் குறைக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.  

EPFO விதிகளின்படி, ஓய்வூதியத் தகுதி முற்றிலும் உங்கள் 'ஓய்வூதிய சேவையை' சார்ந்துள்ளது. உங்கள் மொத்த சேவை 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக இருந்தால், நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற முடியாது. இந்த விஷயத்தில், படிவம் 10C ஐப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை ஒரு மொத்தத் தொகையாக எடுக்கலாம்.

ஆனால் நீங்கள் 10 வருட சேவையை முடித்தவுடன், நீங்கள் தானாகவே ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெறுவீர்கள். இதற்குப் பிறகு, ஓய்வூதிய நிதியிலிருந்து ஒரு மொத்தத் தொகையை நீங்கள் எடுக்க முடியாது; 58 வயதிற்குப் பிறகுதான் உங்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

2026 இல் EPFO ​​விதிகளில் பெரிய மாற்றங்களை செய்ய அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. தற்போது, ​​EPF -க்கான ஊதிய உச்சவரம்பு ₹15,000 ஆக உள்ளது. இது ₹21,000 அல்லது ₹25,000 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம். இந்த நடவடிக்கை லட்சக்கணக்கான தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்தும். மேலும், இது எதிர்கால ஓய்வூதியத் தொகைகளை அதிகரிக்கும். ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஊழியர்களின் கண்ணியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்வதற்காக குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ₹1,000 இலிருந்து உயர்த்தவும் அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது.

இபிஎஃப்ஓ ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியத்தை அளிக்கின்றது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியத் தொகை ஊழியர்களின் சேவைக் காலம் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது. செப்டம்பர் 1, 2014 க்குப் பிறகு ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கு, கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படுகிறது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சூத்திரம்: மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (சராசரி சம்பளம் × சேவை ஆண்டுகள்) / 70, உதாரணமாக, உங்கள் சராசரி சம்பளம் ₹15,000 என்றும் நீங்கள் 25 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளதாகவும் வைத்துக்கொண்டால், உங்கள் ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு சுமார் ₹5,357 ஆக இருக்கும்.

பல ஊழியர்கள் வேலைகளை மாற்றும்போது தங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கில்சேர்ந்துள்ள தொகையை எடுத்துவிடுகிறார்கள். ஆனால் இது ஊழியர்களுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணத்தைத் திரும்பப் பெற்றால், EPFO ​​ஒரு 'விகிதாச்சார காரணி'யைப் பயன்படுத்துகிறது. அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில், ஊழியர்கள் தங்கள் மொத்த பங்களிப்பை விட குறைவாகவே பெற நேரிடலாம். பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்குப் பதிலாக 'திட்டச் சான்றிதழை'ப் பெற நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். இதன் மூலம் உங்கள் சேவை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் சிறந்த ஓய்வூதியம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

EPFO என்பது ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் எதிர்காலத்திற்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வலையாக உள்ளது. ஊழியர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியமும் கிடைக்கிறது. நிதித் திட்டமிடலில், இன்று கிடைக்கும் பணத்தை மட்டுமல்லாமல் நாளை கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்தையும் கருத்தில் கொள்வது நல்லது. பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ EPFO ​​போர்டல் அல்லது UMANG செயலியில் உங்கள் நிலையை செக் செய்வது நல்லது.  

