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அவசர தேவைக்கு PF கணக்கிலிருந்து எவ்வளவு தொகையை எடுக்க முடியும் தெரியுமா? அரசு விளக்கம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 13, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:26 PM IST

EPF Withdrawal Rules: மக்களவையில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த புதிய விதியின் கீழ், பின்வரும் நோக்கங்களுக்காகப் பணத்தை எடுக்கலாம்: இது மருத்துவச் சிகிச்சை, கல்வி மற்றும் திருமணம் என மூன்று முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

EPF Withdrawal Rules: புதிய விதிகள் பகுதி அளவு பணம் எடுப்பதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்குகின்றன; ஆனால், முழு EPF இருப்பையும் எடுப்பதற்கான காத்திருப்பு காலம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இனி, இறுதி இபிஎஃப் (EPF) தொகையைப் பெற 12 மாதங்களும், இபிஎஸ் (EPS) திரும்பப் பெறும் பலன்களைப் பெற 36 மாதங்களும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

EPF Withdrawal Rules1/8

EPFO செய்திகள்

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு, ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மூலம் நடத்தப்படும் இபிஎஃப், இபிஎஸ் போன்ற திட்டங்கள் மூலம் வலுவான ஓய்வுகால பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது. EPFO என்பது ஊழியர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்திற்காகப் பணத்தைச் சேமிக்க உதவும் ஒரு அமைப்பாகும்.

EPF Members2/8

EPF உறுப்பினர்கள்

பொதுவாக EPF கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை பணி ஓய்வுக்குப் பின்னரோ அல்லது வேலையை இழந்த பின்னரோ மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். எனினும், தற்போது இந்த விதிகளில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Changes in EPF Rules3/8

EPF விதிகளில் மாற்றங்கள்

சமீபத்தில், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே மக்களவையில் இது குறித்து அறிவித்தார். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. கீர்த்தி ஆசாத், EPF-லிருந்து நிதியை எடுப்பதற்கான புதிய விதிகள் குறித்து அரசாங்கத்திடம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர், இந்த புதிய விதிகளின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் EPF கணக்கு இருப்பில் 75% வரை தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று விளக்கினார். மருத்துவத் தேவைகள், கல்வி, திருமணம், வீட்டுச் செலவுகள் மற்றும் வேலையின்மை ஆகியவற்றுக்கு இந்த வசதி கிடைக்கும்.

EPF Withdrawal4/8

இந்தத் தேவைகளுக்காக நீங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம்

மக்களவையில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த புதிய விதியின் கீழ், பின்வரும் நோக்கங்களுக்காகப் பணத்தை எடுக்கலாம்: இது மருத்துவச் சிகிச்சை, கல்வி மற்றும் திருமணம் என மூன்று முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பணம் எடுப்பதற்கான விவரங்கள் இதோ: வீடு வாங்க, கட்ட, பழுதுபார்க்க அல்லது மேம்படுத்த விரும்பினால், நீங்கள் இந்தத் தொகையை எடுக்கலாம். வீட்டுக் கடன் தொடர்பான செலவுகளுக்கும் நீங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம்.

EPF Amount5/8

EPF இருப்பு

குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ், ஊழியர்கள் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட காரணத்தையும் கூறாமலே தங்கள் EPF இருப்பில் 75% வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். நோய் அல்லது மருத்துவச் சிகிச்சைக்காக EPF-லிருந்து பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. பணம் எடுக்கும் எண்ணிக்கைக்குக் குறிப்பிட்ட வரம்பு எதுவும் இல்லை; இருப்பினும், இதர நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.

EPF Withdrawal6/8

EPF முன்பண எடுப்புகள்

பல்வேறு வகையான முன்பண எடுப்புகளுக்கு (advance withdrawals), EPF உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச கால அளவை 12 மாதங்களாகப் புதிய விதிகள் குறைக்கின்றன. புதிய விதிகளின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் EPF உறுப்பினர் காலத்தில் கல்விக்காக 10 முறை வரை பணம் எடுக்கலாம். திருமணத்திற்காக 5 முறை வரை பணம் எடுக்கலாம்.

What happens durinh job loss?7/8

வேலையை இழந்தால் என்ன ஆகும்?

ஒரு ஊழியர் வேலையை இழந்தால், அவர்கள் தங்கள் EPF இருப்பில் 75% வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். மீதமுள்ள 25% கணக்கிலேயே இருக்கும். இது ஊழியரின் சேமிப்பில் ஒரு பகுதியை ஓய்வுக்காலத்திற்காகப் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்யும்.

EPFO Partial Withdrawal8/8

பகுதி அளவு பணம் எடுப்பதற்கான விதிகளில் மாற்றங்கள்

இந்த புதிய விதிகள் பகுதி அளவு பணம் எடுப்பதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்குகின்றன; ஆனால், முழு EPF இருப்பையும் எடுப்பதற்கான காத்திருப்பு காலம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இனி, இறுதி இபிஎஃப் (EPF) தொகையைப் பெற 12 மாதங்களும், இபிஎஸ் (EPS) திரும்பப் பெறும் பலன்களைப் பெற 36 மாதங்களும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். பணியாளர்கள் வேலை மாறும்போது தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்புத் தொகை முழுவதையும் அவசரப்பட்டுத் திரும்பப் பெறுவதைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கம் என்று அரசு கூறுகிறது.

TAGS:
EPFO
EPF

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