EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ

EPFO 3.0 Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. சமீபத்தில் இபிஎஃப்ஓ விதிகளில் பல முக்கிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Latest Update: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), மேம்படுத்தப்பட்ட EPFO 3.0 அமைப்பின் கீழ் இபிஎஃப் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான புதிய விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் உறுப்பினர்களின் செயல்முறைகள் எளிதாகியுள்ளன.
இந்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் ஒரு முக்கிய முன்முயற்சியான EPFO 3.0, அதன் சேவைகளை நவீனமயமாக்குவதையும், அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அணுகல்தன்மையை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த முடிவு, அக்டோபர் 13 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையிலான ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உச்சபட்ச முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் எடுக்கப்பட்டது. எனினும், இது இன்னும் முழுமையாக அமலுக்கு வரவில்லை.
ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), மேம்படுத்தப்பட்ட EPFO 3.0 அமைப்பின் கீழ் இபிஎஃப் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான புதிய விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது சந்தாதாரர்களுக்கு அதிக சீரான தன்மையையும் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. 13 சிக்கலான திரும்பப் பெறும் விதிகளை நீக்கி, அத்தியாவசியத் தேவைகள் (மருத்துவம், கல்வி மற்றும் திருமணம்), வீட்டுவசதி மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என மூன்று வகைப்படுத்தப்பட்ட எளிமையான கட்டமைப்புடன் அணுகல்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.
தொடர்ச்சியான வேலைவாய்ப்பு (Continuous Employment): முன்னர், உறுப்பினர்கள் தங்கள் EPF தொகையில் 75 சதவீதத்தை ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகும், மீதமுள்ள 25 சதவீதத்தை இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகும் திரும்பப் பெறலாம். இப்போது, EPFO 3.0 -இன் கீழ் ஊழியர்கள் தங்கள் EPF இருப்பில் 75 சதவீதத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறலாம். முழுத் தொகையையும் 12 மாத தொடர்ச்சியான வேலையின்மைக்குப் பிறகு திரும்பப் பெறலாம்.
வேலை இழந்த பிறகு ஓய்வூதியத்தை திரும்பப் பெறுதல்: முன்னர், ஓய்வூதியத்தை திரும்பப் பெற ஊழியர்கள் இரண்டு மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. EPFO 3.0 விதிகளின் கீழ், ஓய்வூதியத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான காத்திருப்புக் காலம் 2 மாதங்களிலிருந்து 36 மாதங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனம் பூட்டப்படுதல் அல்லது மூடப்படுதல்: முந்தைய விதிகளின் கீழ், நிறுவனம் தற்காலிககமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ மூடப்பட்டால் ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎஃப் பணத்தை பெறுவது ஊழியரின் பங்கு அல்லது மொத்தப் பங்கில் 100 சதவீதம் வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. இப்போது, EPFO 3.0-இன் கீழ், உங்கள் மொத்த EPF தொகையில் 75 சதவீதத்தை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறலாம், மீதமுள்ள 25 சதவீதம் குறைந்தபட்ச இருப்பாகத் தக்கவைக்கப்படும்.
பெருந்தொற்று (Epidemic or Pandemic): முன்னர், உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருப்பில் 75 சதவீதம் அல்லது மூன்று மாதங்களின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி, இவற்றில் எது குறைவோ அதைத் திரும்பப் பெறலாம். புதிய விதிகள் 75 சதவீத வரம்பைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன. ஆனால் அதைத் தரப்படுத்தப்பட்ட சேவைத் தேவைகளுடன் சீரமைத்து செயல்முறையை எளிதாக்குகின்றன.
இயற்கை சீற்றங்கள்: முந்தைய விதிகளின்படி, இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டால், பணம் எடுப்பதற்கு ரூ.5,000 அல்லது உறுப்பினரின் சொந்த பங்களிப்பு மற்றும் வட்டியுடன் கூடிய தொகையில் 50 சதவீதம், இதில் எது குறைவோ அதுவே உச்ச வரம்பாக இருந்தது. EPFO 3.0-இன் கீழ், இயற்கை சீற்றங்கள் உட்பட அனைத்து பகுதி நேரப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கும், 12 மாத கால சேவைத் தேவை என்பது ஒரு சீரான விதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ அவசரநிலைகள்: முன்னதாக, இந்தத் தொகை எடுப்புகள் ஊழியரின் பங்கு அல்லது ஆறு மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி, இதில் எது குறைவோ அந்த அளவிற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. புதிய விதிகளின் கீழ், வரம்புகள் அப்படியே இருந்தாலும். மருத்துவக் கோரிக்கைக்குத் தகுதி பெற 12 மாத கால சீரான சேவை இப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி அல்லது திருமணம்: முந்தைய விதிகளின்படி, உறுப்பினர்கள் ஏழு வருட சேவைக்குப் பிறகு மட்டுமே கல்வி அல்லது திருமணத்திற்காக தங்கள் பங்களிப்பில் 50 சதவீதம் வரை எடுக்க முடியும். மேலும், கல்விக்காக மூன்று முறையும், திருமணத்திற்காக இரண்டு முறையும் மட்டுமே எடுக்க முடியும் என்ற ஒட்டுமொத்த வரம்பு இருந்தது. EPFO 3.0-இன் கீழ், உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் முழு சேவை காலத்திலும் கல்விக்காக 10 முறையும், திருமணத்திற்காக 5 முறையும் பணம் எடுக்கலாம்.
வீட்டுக் கடன்கள்: முன்னதாக, வீட்டுக் கடனுக்கு 36 மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி, மொத்த இருப்புத் தொகை அல்லது நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகை, இதில் எது குறைவோ அதுவே உச்ச வரம்பாக இருந்தது. தற்போது, புதிய தரப்படுத்தப்பட்ட விதியின்படி, அனைத்து பகுதி நேரப் பண எடுப்புகளுக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மாத கால சேவை தேவைப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.