  • EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்

EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? உங்களுக்கான வசதிகள் அதிகரிக்கவுள்ளன. இனி நிமிடங்களில் இபிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியும்.

EPFO 3.0 Latest News: EPFO 3.0 புதிய அமைப்பு ஜனவரியில் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. EPFO 3.0 மூலம் கிடைக்கக்கூடிய கூடுதல் வசதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /10

இன்னும் சில நாட்களில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. ATM போன்ற அட்டை அல்லது UPI கட்டண செயலிகள் மூலம் உறுப்பினர்களின் பணத்திற்கு உடனடி அணுகலை வழங்குவதற்காக ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு EPFO ​​3.0 -ஐ உருவாக்கி வருகிறது.  

2 /10

EPFO ​​3.0 -வில், ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியை தவிர, தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வு (ACS) மற்றும் இபிஎஃப் தொகையை எடுப்பதற்கான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

3 /10

EPFO 3.0 இன் வெளியீடு அக்டோபர் 2025 இல் திட்டமிடப்பட்டது. எனினும், சில தொழில்நுட்ப சோதனைகள் காரணமாக அது ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதன் முழுமையான வெளியீடு முடிந்ததும், அனைத்து உறுப்பினர்களும் EPFO ​​3.0 இல் உள்ள அனைத்து திறன்களையும், மேம்படுத்தல்களயும் அணுகலாம். இதில் ATM போன்ற அட்டைகள் அல்லது UPI கட்டண முறைகள் மூலம் இபிஎஃப் தொகையின் உடனடி அணுகலும் அடங்கும்.

4 /10

EPFO 3.0 முழுமையாக அறிமுகம் ஆனவுடன் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க, இனி 7-20 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது. ATM போன்ற சாதனம் அல்லது UPI கட்டண செயலிகளைப் பயன்படுத்தி உடனடியாக பணத்தை எடுக்கலாம்.  

5 /10

நிறுவனத்தின் தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கி தீர்வு மூலம் பணம் எடுக்க (95% கோரிக்கைகள் தானாகவே தீர்க்கப்படும்) முடியும். மேலும், கிளெய்மில் பிழைகள் ஏற்பட்டால், அதை சரிசெய்ய உங்கள் நிறுவனத்திடம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

6 /10

இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க (பகுதி திரும்பப் பெறுதல்) அமைக்கப்பட்ட விதிகள் 13 -இலிருந்து 3 வகைகளாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வரம்புகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன (திருமணத்திற்கு 5 மடங்கு மற்றும் கல்விக்கு 10 மடங்கு).  

7 /10

புதிய செயல்முறையின் கீழ், EPFO ​​சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ATM கார்டு வழங்கப்படும். இந்த அட்டை அவர்களின் PF கணக்குடன் இணைக்கப்படும். அட்டையைப் பயன்படுத்தி, சந்தாதாரர்கள் நேரடியாக ATM இலிருந்து PF தொகையை எடுக்கலாம்.

8 /10

UPI மூலம் பணம் எடுக்க, ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கை UPI உடன் இணைக்க வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, EPF உறுப்பினர்கள் GPay, PhonePe, Paytm போன்ற UPI தளங்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் PF கணக்குகளிலிருந்து உடனடியாக பணத்தை எடுக்க முடியும்.

9 /10

EPFO 3.0 அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு மொத்த வைப்புத் தொகையில் 50% ஆக இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. அதாவது, ஊழியர்கள் தங்கள் முழு PF இருப்பையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியாது. UPI திரும்பப் பெறும் வரம்பு மேலும் குறைக்கப்படலாம். இவை அனைத்தைப் பற்றியும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்த பின்னர் தெரியவரும்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

