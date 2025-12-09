EPFO 3.0 ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசா? ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM வசதி, இன்னும் பல வசதிகள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? உங்களுக்கான வசதிகள் அதிகரிக்கவுள்ளன. இனி நிமிடங்களில் இபிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியும்.
EPFO 3.0 Latest News: EPFO 3.0 புதிய அமைப்பு ஜனவரியில் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. EPFO 3.0 மூலம் கிடைக்கக்கூடிய கூடுதல் வசதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இன்னும் சில நாட்களில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. ATM போன்ற அட்டை அல்லது UPI கட்டண செயலிகள் மூலம் உறுப்பினர்களின் பணத்திற்கு உடனடி அணுகலை வழங்குவதற்காக ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு EPFO 3.0 -ஐ உருவாக்கி வருகிறது.
EPFO 3.0 -வில், ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியை தவிர, தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வு (ACS) மற்றும் இபிஎஃப் தொகையை எடுப்பதற்கான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
EPFO 3.0 இன் வெளியீடு அக்டோபர் 2025 இல் திட்டமிடப்பட்டது. எனினும், சில தொழில்நுட்ப சோதனைகள் காரணமாக அது ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதன் முழுமையான வெளியீடு முடிந்ததும், அனைத்து உறுப்பினர்களும் EPFO 3.0 இல் உள்ள அனைத்து திறன்களையும், மேம்படுத்தல்களயும் அணுகலாம். இதில் ATM போன்ற அட்டைகள் அல்லது UPI கட்டண முறைகள் மூலம் இபிஎஃப் தொகையின் உடனடி அணுகலும் அடங்கும்.
EPFO 3.0 முழுமையாக அறிமுகம் ஆனவுடன் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க, இனி 7-20 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது. ATM போன்ற சாதனம் அல்லது UPI கட்டண செயலிகளைப் பயன்படுத்தி உடனடியாக பணத்தை எடுக்கலாம்.
நிறுவனத்தின் தலையீடு இல்லாமல் தானியங்கி தீர்வு மூலம் பணம் எடுக்க (95% கோரிக்கைகள் தானாகவே தீர்க்கப்படும்) முடியும். மேலும், கிளெய்மில் பிழைகள் ஏற்பட்டால், அதை சரிசெய்ய உங்கள் நிறுவனத்திடம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க (பகுதி திரும்பப் பெறுதல்) அமைக்கப்பட்ட விதிகள் 13 -இலிருந்து 3 வகைகளாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வரம்புகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன (திருமணத்திற்கு 5 மடங்கு மற்றும் கல்விக்கு 10 மடங்கு).
புதிய செயல்முறையின் கீழ், EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ATM கார்டு வழங்கப்படும். இந்த அட்டை அவர்களின் PF கணக்குடன் இணைக்கப்படும். அட்டையைப் பயன்படுத்தி, சந்தாதாரர்கள் நேரடியாக ATM இலிருந்து PF தொகையை எடுக்கலாம்.
UPI மூலம் பணம் எடுக்க, ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கை UPI உடன் இணைக்க வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, EPF உறுப்பினர்கள் GPay, PhonePe, Paytm போன்ற UPI தளங்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் PF கணக்குகளிலிருந்து உடனடியாக பணத்தை எடுக்க முடியும்.
EPFO 3.0 அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு மொத்த வைப்புத் தொகையில் 50% ஆக இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. அதாவது, ஊழியர்கள் தங்கள் முழு PF இருப்பையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியாது. UPI திரும்பப் பெறும் வரம்பு மேலும் குறைக்கப்படலாம். இவை அனைத்தைப் பற்றியும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்த பின்னர் தெரியவரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.