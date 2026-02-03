EPFO 3.0: PF பணம் எடுக்கும் முறை, பண பரிமாற்றம், ஓய்வூதிய விநியோகம்.... பல விதிகளில் மாற்றம்

EPFO 3.0 Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல். EPFO 3.0 மூலம் உறுப்பினர்களுக்கான பல வசதிகள் அதிகரித்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO 3.0 News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, மேம்படுத்தப்பட்ட EPFO 3.0 அமைப்பின் கீழ் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் விதிகளில் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இதன் மூலம் உறுப்பினர்களின் செயல்முறைகள் எளிதாகியுள்ளன.
மாத சம்பளம் வாங்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபர்களுக்கு EPFO 3.0 பற்றிய இந்த செய்தி மிகுந்த நிம்மதியைத் தருகிறது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் அமைப்பை முன்பை விட அதிக டிஜிட்டல் அம்சங்கள் சார்ந்த, வேகமான மற்றும் புத்திசாலித்தன அமைப்பாக மாற்றியுள்ளது.
EPFO 3.0-ன் கீழ் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களால் ஊழியர்கள் நேரடியாகப் பயனடைகிறார்கள். ஏனெனில், EPF நிதியை திரும்பப் பெறும் செயல்முறை மிகவும் எளிதாகிவிட்டது.
ஆன்லைன் EPF கோரிக்கைகள் இப்போது சராசரியாக 8 நாட்களிலேயே செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்று மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் தெரிவித்துள்ளது. முன்பு, PF பணத்தை எடுப்பதற்கு பல வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் ஆகும். ஆனால் இப்போது அதே செயல்முறை சில நாட்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஊழியரின் KYC முடிந்து, அவர்களின் ப்ரொஃபைலில் எந்தப் பிழைகளும் இல்லை என்றால், நிதி நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.
முன்பு, PF க்ளெய்ம் செலய்முறையின் போது, கோப்பு தாமதங்கள், நிறுவன ஒப்புதல் தாமதங்கள் மற்றும் ஆவணப் பிழைகள் போன்ற சிக்கல்கள் பொதுவாக நடப்பதுண்டு. இருப்பினும், EPFO 3.0-ல் செயல்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்களால், இந்தப் பிரச்சினைகள் பெரும்பாலும் நீக்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்க தரவுகளின்படி, 2025-26 நிதியாண்டில், ஜனவரி 23, 2026 நிலவரப்படி, EPFO 85.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கோரிக்கைகளை செயல்படுத்தியுள்ளது. இது அமைப்பின் வேகத்தையும் செயல்திறனையும் நிரூபிக்கிறது.
EPFO 3.0 இன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், முழுமையான e-KYC உள்ள ஊழியர்களுக்கு PF பரிமாற்றங்களுக்கு தங்கள் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் இனி தேவையில்லை. ஊழியர்கள் தங்கள் பரிமாற்ற கோரிக்கைகளை ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் தாங்களாகவே தாக்கல் செய்யலாம். வேலை மாறியவர்களுக்கு அல்லது தாங்கள் முன்னர் பறியாற்றிய நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஜனவரி 2025 முதல் EPFO ப்ரொஃபைல் திருத்த செயல்முறையை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. ஊழியர்கள் இப்போது தங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பிற முக்கிய தகவல்களை ஆன்லைனில் சரிசெய்யலாம். முன்பு, இதற்கு EPFO அலுவலகத்திற்கு அடிக்கடி செல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தது. ஜனவரி 2026 நிலவரப்படி 27 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ப்ரொஃபைல் திருத்த கோரிக்கைகள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
EPFO 3.0 ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய கட்டண முறையை செயல்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் நாட்டின் எந்த வங்கியிலிருந்தும், கிளையிலிருந்தும் ஓய்வூதியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி கிடைக்கிறது.
ஆகஸ்ட் 2025 முதல் முக அங்கீகாரம் மூலம் UANகளை உருவாக்கி செயல்படுத்துவது சாத்தியமாகியுள்ளது. மேலும், உறுப்பினர் பாஸ்புக் லைட் அம்சம் ஊழியர்கள் தங்கள் சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகளை எளிதாகக் காண அனுமதிக்கிறது.
ஒட்டுமொத்தமாக, EPFO 3.0 PF தொடர்பான செயல்முறைகளை வேகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும், மிகவும் எளிதாகவும் ஆக்கியுள்ளது.