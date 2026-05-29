Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /UPI மூலம் EPF கணக்கில் உள்ள 100% தொகையை எடுக்க முடியுமா? இதற்கான வரம்பு என்ன?

UPI மூலம் EPF கணக்கில் உள்ள 100% தொகையை எடுக்க முடியுமா? இதற்கான வரம்பு என்ன?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: May 29, 2026, 05:03 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:03 PM IST

EPFO 3.0 Latest News: 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் மூலம், வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொகையைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறை, கடந்த காலத்தை விட மிகவும் எளிமையாகவும் விரைவாகவும் மாறவுள்ளது.

EPFO 3.0 Latest News: முன்னர், PF நிதியைத் திரும்பப் பெறுவது என்பது நீண்ட நடைமுறைகள், ஆவணச் சரிபார்ப்பு மற்றும் நீண்ட காத்திருப்பு காலங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான செயலாக இருந்தது. எனினும், புதிய அமைப்பு நடைமுறைக்கு வருவதன் மூலம், உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிதியை நேரடியாக UPI வாயிலாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் வசதியைப் பெறுவார்கள். 

EPFO 3.01/10

EPFO 3.0

நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை அமல்படுத்த உள்ளது. 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் மூலம், வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொகையைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறை, கடந்த காலத்தை விட மிகவும் எளிமையாகவும் விரைவாகவும் மாறவுள்ளது.

EPF Members2/10

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

முன்னர், PF நிதியைத் திரும்பப் பெறுவது என்பது நீண்ட நடைமுறைகள், ஆவணச் சரிபார்ப்பு மற்றும் நீண்ட காத்திருப்பு காலங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான செயலாக இருந்தது. எனினும், புதிய அமைப்பு நடைமுறைக்கு வருவதன் மூலம், உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிதியை நேரடியாக UPI வாயிலாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் வசதியைப் பெறுவார்கள்.

EPFO Withdrawal3/10

EPFO பணம் எடுக்கும் செயல்முறை

இந்த மாற்றம் ஆவணப் பணிகளைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், PF தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்குத் தேவைப்படும் கால அளவையும் கணிசமாகக் குறைக்கும். இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இந்த் செய்தியில் காணலாம்.

EPFO 3.0 Testing Done4/10

சோதனைப் பணிகள் நிறைவு

அரசாங்கமும் EPFO-வும் இணைந்து, முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மற்றும் காகிதமற்ற ஒரு செயல்முறையை உருவாக்கப் பணியாற்றி வருகின்றன. இதன் மூலம், ஊழியர்கள் தங்கள் நிதியைப் பெறுவதற்காக அலுவலகத்திற்கு அடிக்கடி அலைய வேண்டிய தொல்லை இல்லாத நிலை உறுதி செய்யப்படுகிறது. முக்கியமாக, இந்த வசதிக்கான சோதனை கட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. எனவே, இது விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரக்கூடும். இருப்பினும், இது அதிகாரப்பூர்வமாக எப்போது தொடங்கப்படும் என்பதற்கான தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

EPFO Withdrawal Limit5/10

EPFO பணம் எடுக்கும் வரம்பு

இங்கு ஒரு முக்கிய கேள்வி எழுகிறது: EPFO ​​உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்குகளிலிருந்து அதிகபட்சமாக எவ்வளவு தொகையைத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள்? புதிய அமைப்பின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொத்த EPF இருப்பில் சுமார் 50% முதல் 75% வரையிலான தொகையைத் திரும்பப் பெற முடியும். எனினும், அனைத்துச் சூழ்நிலைகளிலும் கணக்கில் உள்ள முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதி வழங்கப்படாது.

EPFO News6/10

எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு நிதி

EPFO விதிமுறைகளின்படி, எதிர்காலத்திற்கான ஒரு பாதுகாப்பு நிதியை உறுதி செய்யும் வகையில், கணக்கில் உள்ள மொத்த இருப்பில் குறைந்தது 25% தொகையை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். உதாரணமாக, ஒரு உறுப்பினரின் கணக்கில் ரூ. 4 லட்சம் இருப்பு இருந்தால், அவர் அதிகபட்சமாக சுமார் ரூ. 3 லட்சம் வரை திரும்பப் பெறலாம்; அதே சமயம், கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ரூ. 1 லட்சம் தொகையாவது இருப்பாகத் தொடர வேண்டும்.

EPFO Auto-settlement7/10

EPFO ​​தானியங்கித் தீர்வு

மேலும், EPFO ​​அமைப்பு 'தானியங்கித் தீர்வு' (Auto-settlement) வரம்பை உயர்த்தியுள்ளது. முன்னதாக, ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான கோரிக்கைகள் மட்டுமே விரைவாகத் தீர்த்து வைக்கப்பட்டன; ஆனால், தற்போது அந்த வரம்பு ரூ. 5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், மருத்துவ அவசரத் தேவைகள், குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுகள், திருமணச் செலவுகள் அல்லது வீடு வாங்குதல் மற்றும் கட்டுதல் போன்ற நோக்கங்களுக்காக, உறுப்பினர்கள் அதிகப்படியான தொகையை மிக விரைவாகத் திரும்பப் பெற முடியும்.

UPI EPF Withdrawal8/10

UPI-அடிப்படையிலான PF திரும்பப் பெறும் முறை

பல சமயங்களில், கோரப்பட்ட நிதித் தொகையானது வெறும் மூன்று நாட்களுக்குள்ளேயே உறுப்பினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். UPI-அடிப்படையிலான PF திரும்பப் பெறும் முறைக்கான பரிசோதனைகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாக மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா சமீபத்தில் அறிவித்தார். இந்தப் புதிய வசதியின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் இருந்து திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகையைப் பார்வையிடவும், தங்கள் UPI PIN-ஐப் பயன்படுத்தி உடனடியாகப் பணப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்ளவும் இயலும். அப்பணம் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கே மாற்றப்படும். அதன் பிறகு, உறுப்பினர்கள் இணையவழிப் பணப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது ATM மூலம் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

EPF Claim Settlement9/10

PF கோரிக்கைகளைச் செயலாக்கும் நடைமுறை

EPFO 3.0-இன் மிகச்சிறந்த பயன் என்னவென்றால், சிறிய அளவிலான செலவுகள் அல்லது அவசரத் தேவைகளுக்காக ஊழியர்கள் இனி நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. தற்போது, ​​PF கோரிக்கைகளைச் செயலாக்கும் நடைமுறை சில சமயங்களில் பல வாரங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும்; ஆனால், இந்தப் புதிய அமைப்பின் மூலம் அப்பணி, டிஜிட்டல் வங்கிச் சேவையைப் போலவே மிக எளிமையானதாக மாறிவிடும்.

Disclaimer10/10

பொறுப்புத் துறப்பு

இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

Tags:
EPFO
EPFO 3 0
EPF
EPF WITHDRAWAL
Epf Members

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பஞ்ச் டயலாக் பேசியவர் இப்ப டீப் ஸ்லீப் மோடில் -தவெக அரசை வறுத்தெடுத்த உதயநிதி

பஞ்ச் டயலாக் பேசியவர் இப்ப டீப் ஸ்லீப் மோடில் -தவெக அரசை வறுத்தெடுத்த உதயநிதி

Udhayanidhi Stalin10 min ago
2

கவின் படுகொலை: 10 மாதங்களுக்கு பின் சுர்ஜித்தின் தாய் கைது... கண்ணீர் விட்டு கதறல்

Kavin Murder Case26 min ago
3

Redmi K100: பேட்டரி, கேமரா, விலை.... அறிமுகத்துக்கு முன் லீக் ஆன முக்கிய தகவல்

Redmi K1001 hr ago
4

பிரபல சினிமா விமர்சகர் சத்யேந்திரா மரணம்! உடலை வாங்க வராத உறவினர்கள்..உதவிய பிரேமலதா

Sathyendra1 hr ago
5

குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், கோடீஸ்வர யோகம்

Lord Kuber1 hr ago