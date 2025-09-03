English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வருகிறது EPFO 3.0: 8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள், அதிரடி மாற்றங்கள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி உள்ளது. கூடிய விரைவில் EPFO 3.0 அமலுக்கு வரும். இதில் கிடைக்கவுள்ள கூடுதல் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO 3.0: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கும் EPFO ​​3.0 மிக விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 8 கோடிக்கும் மேற்பட்ட இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இதனால் கூடுதல் நன்மைகள் கிடைக்கும். EPFO ​​3.0 -வின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு மிக விரைவில் EPFO ​​3.0 -ஐ அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இது நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து PF ஊழியர்களுக்கும் சேவைகளை எளிதாக்கும். ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) புதிய டிஜிட்டல் தளம், ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான சேவைகளைப் பெறுவதற்கு தடையற்ற அணுகலை வழங்கும்.

இந்த புதுப்பிப்பின் மூலம் எட்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஆன்லைன் க்ளெய்ம்கள், உடனடியாக பணம் எடுத்தல் மற்றும் எளிதான KYC புதுப்பிப்புகள் போன்ற சேவைகளை அணுக முடியும். இந்த சேவைகள் மொபைல் போன்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் பயனர் நட்பு முறையில் இருக்கும்.

EPFO 3.0, விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் போன்ற முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆரம்பத்தில், இந்த புதிய சேவைகள் ஜூன் 2025 இல் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் வெளியீடு பின்னர் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. EPFO 3.0 இன் கீழ் கிடைக்கப்போகும் முக்கிய சேவைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO 3.0 அமலாக்கத்திற்குப் பிறகு, EPFO உறுப்பினர்கள் ஏடிஎம்களில் இருந்து நேரடியாக பணத்தை எடுக்க முடியும். இந்தச் சேவையைப் பெற, உறுப்பினர்கள் தங்கள் யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணை (UAN) செயல்படுத்தி, தங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும். அவசரத் தேவைகளின் போது இந்தச் சேவை உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிக்கும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வங்கி ஏடிஎம் அட்டை போன்ற ஒரு அட்டை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பங்களுக்கான செயலாக்க நேரத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில், UPI வழியாக பணம் எடுக்கும் வசதியை EPFO ​​3.0 வழங்க முன்மொழிகிறது.

EPFO அலுவலகங்களுக்குச் செல்லாமல், உறுப்பினர்கள் ஆன்லைனிலேயே க்ளெய்ம் செய்ய முடியும். மேலும் தேவையான திருத்தங்களையும் செய்ய முடியும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் க்ளெய்ம்களின் நிலையை டிஜிட்டல் முறையில் எளிதாகக் கண்காணிக்க முடியும்.

ஒரு உறுப்பினர் இறந்தால், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கான செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாமினி இனி தாமதமின்றி PF தொகையை எடுக்க முடியும். சிறார்களின் விஷயத்தில் பாதுகாவலர் சான்றிதழ்களுக்கான தேவையை EPFO நீக்கியுள்ளது. இதன் மூலம்  ​​செயல்முறை எளிதாக்கியுள்ளது. இதனால் குடும்பங்களுக்கு விரைவான நிதி உதவி கிடைப்பதை EPFO உறுதி செய்கிறது.

புதிய தளம் மொபைல் போன்கள் மூலம் எளிதாக அணுகலை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் EPFO ​​உறுப்பினர்கள் சிறந்த டிஜிட்டல் அனுபவத்தை பெறுவார்கள். EPFO ​​3.0 இன் முதன்மை நோக்கம் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் விரைவான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத சேவைகளை வழங்குவதாகும்.

EPFO ​​3.0 -வின் அமலாக்கத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், இது நடைமுறைக்கு வந்தவுடன், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகள் அதிகரிக்கும். இது இந்தியாவின் சமூக பாதுகாப்பு அமைப்பு மேற்கொண்டுள்ள டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்படுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை பெற அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை காண அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

EPFO EPF PF Personal Finance EPFO 3 0

