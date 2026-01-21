English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO அதிரடி: விரைவில் EPFO 3.0 ஆரம்பம், ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM, UPI வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு பெரிய பரிசு கிடைக்கவுள்ளது. இபிஎஃப் செயல்முறைகள் மேம்படவுள்ளன. இனி நிமிடங்களில் இபிஎஃப் தொகையை எடுக்க முடியும். இதை பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO 3.0 Latest News: EPFO -வின் புதிய பதிப்பான EPFO 3.0 ஏப்ரல் மாதம் முதல் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், இதை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. EPFO 3.0 மூலம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூடுதல் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கணக்கின் மூலம் பல வித நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அதே நேரத்தில் இபிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்வதும் மிக அவசியமாகும். இதனால், பல வித செயல்முறை ரீதியான சிக்கல்களையும் தீர்த்துக்கொள்ள முடியும்.

இபிஎஃப் செயல்முறைகைளில் சிறிய தவறுகளை திருத்தவும் பல சமயங்களில் நீண்ட நேரம் ஆவதுண்டு. சிறிய பிழைகளை தீர்க்க வாரங்கள் ஆகலாம் என்பதை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனுபவப்பூர்வமாக உணர்ந்திருப்பார்கள். சில நேரங்களில் க்ளெய்ம்கள் சிக்கிக் கொள்ளும், சில நேரங்களில் பரிமாற்றங்களில் தாமதம் ஏற்படும், சில சமயங்களில் போர்டல் செயலிழந்துவிடும். இந்த சிக்கல்களைத் தீர்க்க விரைவில் EPFO ​​3.0 அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

இது ஒரு புதிய அமைப்பு மட்டுமல்ல, PF சேவைகளை மொபைல் பேங்கிங் போல எளிதாக்கும் ஒரு திட்டமாகும். ஒரு புதிய போர்டல், மத்திய தரவுத்தளம் மற்றும் UPI போன்ற அம்சங்கள் மூலம், PF பயனர்கள் பல்வேறு அலுவலகங்களை சுற்றி திரிய வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குவதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. EPFO 3.0 -இல் என்னென்ன சேவைகள் கிடைக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO 3.0 ஐ PF அமைப்பின் அடுத்த தலைமுறை என்று அழைக்கலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இதுவரை, EPFO ​​இன் அமைப்பு காலாவதியான மென்பொருள் மற்றும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருந்த தரவுத்தளங்களை நம்பியிருந்தது. இது பிஎஃப் க்ளெய்ம்கள், பரிமாற்றங்கள் மற்றும் திருத்தங்களில் தாமதங்களுக்கு வழிவகுத்தது.

புதிய பதிப்பில் முழுமையான தொழில்நுட்ப மாற்றம் காணப்படும். இந்த மாற்றங்கள் EPFO ​​அமைப்பை வங்கி அமைப்புக்கு நெருக்கமாகக் கொண்டுவரும். அதாவது, ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட தளம், நாட்டில் உங்கள் இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் நிகழ்நேர செயலாக்கத்தையும் நிலையான அனுபவத்தையும் அளிக்கும். இந்த வழியில், இப்போது, ​​EPFO ​​ஒரு ஸ்மார்ட் டிஜிட்டல் சேவையை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தற்போது, ​​PF க்ளெய்ம் செயல்முறையில் நேரம் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் மிகப்பெரிய சவால்களாக உள்ளன. புதிய அமைப்பில் AI அடிப்படையிலான தானியங்கி செயலாக்கம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, நோய், கல்வி அல்லது திருமணம் போன்ற காரணங்களுக்காக முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பதற்கான கோரிக்கைகள் இயந்திரத்தால் தானாகவே சரிபார்க்கப்படும்.

கோரிக்கைகள் சரியாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால், 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் நிதி விடுவிக்கப்படும். குறைவான மனித தலையீடு மூலம், தேவையற்ற தாமதங்கள் மற்றும் நிராகரிப்புகளும் குறைக்கப்படும். பயனர்கள் இனி ஆவணங்களை மீண்டும் மீண்டும் பதிவேற்றவோ அல்லது அலுவலகத்திற்குச் செல்லவோ தேவையில்லை. தற்போது இரண்டு வாரங்கள் எடுக்கும் பணிகளை இப்போது இரண்டு நாட்களில் முடிக்க முடியும்.

EPFO 3.0 -இல் போர்டல் முழுமையாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது. தற்போதைய தளம் OTP, லாக் இன் மற்றும் லோட் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறது. புதிய போர்டல் மொபைலுக்கு ஏற்றதாகவும் வேகமாகவும் இருக்கும். கோரிக்கைகள் எந்த கட்டத்தில் சிக்கிக் கொள்கின்றன என்பது தெளிவாகத் தெரியும். தற்போது, ​​ஆண்டின் இறுதியில் வட்டி சேர்க்கப்படுகிறது. மேலும் புதிய அமைப்பு நிகழ்நேர வட்டி புதுப்பிப்புகளையும் வழங்கும். இது பயனர்களுக்கு தங்கள் பிஎஃப் தொகையின் மீது சிறந்த கட்டுப்பாட்டை அளிக்கும். ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால், அவற்றை விரைவாகக் கண்டறியவும் புதிய அமைப்பு உதவும்.

EPFO 3.0 இன் மிகவும் பிரபலமான அம்சம் UPI வழியாக PF பணம் எடுக்கும் செயல்முறையின் அறிமுகமாகும். PhonePe, Google Pay அல்லது Paytm ஐப் பயன்படுத்தி தங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுப்பது போல, ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்தும் பணத்தை எடுக்கலாம். இதைச் செய்ய, ஊழியர்கள் தங்கள் UPI ஐடியை PF கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும்.

பணத்திற்கான அவசர தேவை ஏற்பட்டால், வங்கி அல்லது அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு சில கிளிக்குகளில் ஊழியர்கள் தங்கள் கணக்கிற்கு பணத்தை மாற்றலாம். இது சிறிய கோரிக்கைகள் மற்றும் முன்பணங்களின் செயல்முறையை பெரிதும் எளிதாக்கும். இந்த தளம் நீண்ட காலமாக செயல்பாட்டில் உள்ளதாகவும், தொழில்நுட்ப சோதனைக்குப் பிறகு, இது விரைவில் நாடு தழுவிய அளவில் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

EPFO EPFO 3 0 EPF Personal Finance PF

