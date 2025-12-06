EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ

EPF Balance Check: உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு சரியாக உள்ளதா? தேவைப்படும் போது பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க சில முக்கிய விஷயங்கள் தேவை. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்ப்பது முன்னெப்போதையும் விட எளிதாகிவிட்டது. குறிப்பாக EPF அமைப்பில் சமீபத்திய வங்கி மாற்றங்கள் மூலம், பணம் எடுக்கும் போது ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தடுக்க ஒரு முன்னெச்சரிக்கை அணுகுமுறை உதவும். பல ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்குகளின் இருப்பு சீராக வளர்வதாகக் கருதுகிறார்கள். ஆனால் பதிவுகளில் ஏற்படும் சிறிய முரண்பாடுகள் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும்போது குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை ஏற்படுத்தும். இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தவறுகளை விரைவாக கண்டறிந்து சரிசெய்தால், தங்கள் EPF இருப்பு பாதுகாப்பாகவும், தேவைப்படும்போது விரைவில் பயன்படும் வகையிலும் இருப்பதை உறுதிசெய்யலாம். உங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்க்க, பிரச்சனை இல்லாமல் பணத்தை எடுக்க பின்வரும் செயல்முறைகளை பயன்படுத்தலாம்.
உங்கள் யுனிவர்சல் கணக்கு எண் (UAN) செயலில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் UAN மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி EPFO உறுப்பினர் போர்டல் அல்லது UMANG செயலியில் லாக் இன் செய்யவும். இந்த அணுகல் இல்லாமல், உங்கள் PF இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிப்பது சவாலானதாகிவிடும்.
EPFO இணையதளத்தில் KYC பிரிவை செக் செய்யவும். உங்கள் ஆதார், நிரந்தரக் கணக்கு எண் (PAN) மற்றும் வங்கிக் கணக்கு புதுப்பிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். தனிப்பட்ட விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகள் பணம் எடுக்கும் போது தாமதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆகையால் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் உங்கள் நிறுவனத்திடமோ அல்லது EPFO போர்டல் மூலமாகவோ உடனடியாக சரிசெய்யவும்
உங்கள் EPF ப்ரொஃபைலைத் திறந்து, பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் திருமண நிலை உள்ளிட்ட உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும். மேலும், அனைத்து வேலை மாற்றங்களும் சரியான தேதிகளுடன் சரியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் சேவை வரலாற்றை மதிப்பாய்வு செய்யவும். இவற்றில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அவை ஆன்லைன் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பணம் எடுப்பதைத் தடுக்கலாம். இதை சரி செய்ய உங்கள் பழைய நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
உங்கள் EPF பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கி அதை கவனமாகச் சரிபார்க்கவும். உங்கள் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புகள் ஒவ்வொரு மாதமும் வரவு வைக்கப்படுவதையும், வருடாந்திர வட்டி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டு முழுவதும் நேர்மறையான இருப்பைப் பராமரித்த போதிலும் வட்டி இல்லாததை நீங்கள் கவனித்தால், EPFO புகார் அமைப்பு மூலம் பிரச்சினையை தெரியப்படுத்தலாம்.
பல ஊழியர்கள் ஒரே UAN உடன் இணைக்கப்பட்ட பல PF கணக்குகளைக் கொண்டுள்ளனர். எதிர்கால சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, பழைய இருப்புகளை உங்கள் தற்போதைய உறுப்பினர் ஐடிக்கு மாற்றுவது நல்லது. பழைய கணக்குகளை செயலில் வைத்திருப்பது செலுத்தப்படாத வட்டி அல்லது நிதி இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
பதிவில் செயலில் உள்ள ஒரு நாமினி இருப்பதை உறுதிசெய்யவும். உங்கள் தற்போதைய குடும்ப நிலையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் சதவீதப் பங்கைப் புதுப்பிக்கவும். தேவைப்பட்டால், புதுப்பிக்கப்பட்ட நியமனம் உங்களைச் சார்ந்திருப்பவர்கள் PF, ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெறுவதை எளிதாக்குகிறது.
உங்கள் PF உடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு செயலில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் சம்பளக் கணக்கை நீங்கள் மாற்றியிருந்தால், சுமூகமாக பணம் எடுப்பதை உறுதிசெய்ய உங்கள் PF வங்கி விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்.
EPFO அமைப்பில் உங்கள் PAN புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக ஐந்து வருட தொடர்ச்சியான சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு உங்கள் PF ஐ திரும்பப் பெற திட்டமிட்டால் இது அவசியம். சரிபார்ப்பு இல்லையென்றால் மூலத்தில் கழிக்கப்படும் வரி (TDS) விகிதங்கள் அதிகமாகலாம்.
சமீபத்திய வங்கிக் கொள்கைகள் PF இருப்பு சரிபார்ப்பு செயல்பாட்டில் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுத்தன. EPF கணக்குகளில் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான முயற்சிகள் அதிகரித்து வருவதால், அணுகல் தடைகளைத் தவிர்க்க ஊழியர்கள் தங்கள் விவரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆதார் இணைப்பு காலக்கெடு வேகமாக நெருங்கி வருகிறது. இதனால் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் விரைவாக செயல்பட வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.