தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கூடிய விரைவில் உயரக்கூடும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Latest News: தற்போது EPS 95 -இன் கீழ் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. அதிகபட்சமாக ரூ.7,500 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ரூ. 15,000 ஆகும். குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத் தொகையை ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.7,500 ஆக, அல்லது குறைந்தபட்சம் ரூ.3,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை உள்ளது. அது இப்போது நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை தற்போதைய ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த திருத்தம் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளால் போராடும் 23 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும்.
தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களின் பல கோரிக்கைகளுக்குப் பிறகு இந்த திட்டம் வேகம் பெற்றுள்ளது. செயல்படுத்தப்பட்டால், இது ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வருமான பாதுகாப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தும். இது குறித்த விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், சாத்தியமான உயர்வு ஒரு பண்டிகை கால நிவாரண நடவடிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது.
குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி ஆதரவை வழங்குகிறது. இது நடந்தால், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பணவீக்கச் சுமை வெகுவாகக் குறையும்.
தீபாவளி நெருங்கி வரும் வேளையில், ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் தங்கள் வருவாய் அதிகரிக்கும் என ஆர்வமாக உள்ளனர். EPFO -வின் EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் உயர்வு என்பது ஒரு முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வருகிறது. தற்போது குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதிகரிக்கப்பட்டால், அது வரவேற்கத்தக்க நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரும்.
EPFO -வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) அக்டோபர் 10 முதல் 11 வரை பெங்களூருவில் கூடக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது மற்றும் பிற சீர்திருத்தங்கள் குறித்து பரிசீலிக்கப்படலாம். EPF மற்றும் EPS கணக்குகளிலும் பல மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம்.
தொழிற்சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000 இலிருந்து ரூ.7,000 ஆக உயர்த்த கோரி வருகின்றன. ஆனால் இது யதார்த்தத்தில் சாத்தியமில்லை என்றே தோன்றுகிறது. CBT புதிய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1995 (EPS-95) என்பது ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். இதில் ஓய்வூதிய நிதி, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு (ஊதியத்தில் 8.33 சதவீதம்) மற்றும் அரசாங்க ஆதரவு (ஊதியத்தில் 1.16 சதவீதம், மாதந்தோறும் ரூ. 15,000 வரை) ஆகியவற்றிலிருந்து கட்டமைக்கப்படுகிறது. காப்பீட்டு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அரசாங்கத்தின் தலையீட்டின் மூலம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை இந்தத் திட்டம் உறுதி செய்கிறது.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.2,500 ஆக உயர்ந்தால், பல ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் 2.5 மடங்கு அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். இது ஏற்கனவே அதிகமாக சம்பாதிப்போரை பாதிக்காது என்றாலும், கீழ்நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிப்பது பணவீக்கம் மற்றும் தொடர்ச்சியான வாழ்க்கைச் செலவுகளை அரசாங்கம் ஒப்புக்கொள்வதையும் குறிக்கிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படுவது குறித்து இன்னும் எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு CBT கூட்டத்திற்குப் பிறகு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.