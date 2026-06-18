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EPF Interest Rate: 8.25% வட்டிக்கு ஒப்புதல் அளித்த மத்திய அரசு... வட்டித்தொகை கணக்கில் எப்போது வரும்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:30 PM IST

EPF Interest Rate: இபிஎஃப் வைப்புத்தொகைகளுக்கான 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இனி சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

EPF Interest: இந்தியாவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வைப்புத்தொகைகள் மீதான 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், வரும் வாரங்களில் சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வட்டித் தொகையைச் வரவு வைக்கும் பணிகளை EPFO ​​தொடங்கும்.

EPF1/9

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி

2025-26 நிதியாண்டிற்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வைப்புத்தொகைகள் மீதான 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பிடிஐ (PTI) ஜூன் 18, 2026 அன்று செய்தி அறிக்கையை வெளியிட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிகின்றன. இந்த மாதமே ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் இந்த வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.

EPF Interest Rate2/9

8.25 சதவீத வட்டி

நிதி அமைச்சகத்தால் வட்டி விகிதம் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரே, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வட்டியை வரவு வைக்கிறது. "ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உயர்மட்ட முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) நிர்ணயித்த 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்திற்கு நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது," என்று பிடிஐ செய்தி அறிக்கை கூறியது.

Central Board of Trustees3/9

மத்திய அறங்காவலர் வாரியம்

மார்ச் 2, 2026 அன்று, மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதத்தை 8.25% ஆகத் தொடர மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) முடிவு செய்தது. இதன் மூலம் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்த விகிதம் மாற்றமின்றி நீடிக்கிறது.

EPF Amount4/9

இபிஎஃப் வைப்புத்தொகை

அதன்பிறகு, EPF வைப்புத்தொகைகளுக்கு இந்திய அரசே உத்தரவாததாரராக இருப்பதால், இந்த முன்மொழிவு ஒப்புதலுக்காக நிதி அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. "நிதி அமைச்சகம் இந்த முன்மொழிவை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தொழிலாளர் நலத்துறையின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், EPFO ​​இந்த மாதமே சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான 8.25 சதவீத வட்டியை வரவு வைக்க வாய்ப்புள்ளது," என்றும் பிடிஐ செய்தி அறிக்கை மேலும் தெரிவித்தது.

EPF Interest Rate5/9

இபிஎஃப் வட்டி விகிதம்

முன்னதாக, 2022-23 நிதியாண்டில் 8.15% ஆக இருந்த EPF வட்டி விகிதம், 2023-24 நிதியாண்டில் 10 அடிப்படை புள்ளிகள், அதாவது, 0.10% உயர்த்தப்பட்டு 8.25% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.

EPFO Interest6/9

EPFO ​​வட்டி

ஓய்வுக்கால சேமிப்பு மற்றும் நீண்ட கால நிதிப் பாதுகாப்பின் முக்கிய அங்கமாக வருங்கால வைப்பு நிதியை (Provident Fund) நம்பியிருக்கும் ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களுக்கு EPFO ​​வட்டி தொடர்பான இந்த அறிவிப்பு மிக முக்கியமானது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த வட்டி விகிதமானது, நாட்டின் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான நிலையான வருமானம் தரும் சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாக EPF-ஐத் தொடர்ந்து தக்கவைக்கிறது.

இபிஎஃப் வட்டி விகிதம்7/9

EPF Interest Rate

அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்ததும், சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வருடாந்திர வட்டியை EPFO ​​வரவு வைக்கத் தொடங்கும். இச்செயல்முறை முடிந்ததும், நடப்பு நிதியாண்டில் சேர்ந்த வட்டியையும் சேர்த்து புதுப்பிக்கப்பட்ட இருப்புத் தொகையை, உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் காண்பார்கள்.

 

EPF Members8/9

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்கில் வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், மொத்த இருப்பு எவ்வளவு உள்ளது என்பதையும் பின்வரும் 4 வகழிகளில் தெரிந்துகொள்ளலாம்: 1) இபிஎஃப்ஓ இணையதாலம் (EPFO Website), 2) உமங் செயகி (UMANG App), 3) எஸ்.எம்.எஸ் (SMS), 4) மிஸ்டு கால் (Missed Call).

EPF Account9/9

இபிஎஃப் கணக்கு

EPF கணக்குகளில் உள்ள மாதாந்திர இருப்புத் தொகையின் அடிப்படையில் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் செயல்முறை நிறைவடைந்த பிறகு, இந்த வட்டித் தொகை ஆண்டுதோறும் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

 

TAGS:
EPFO
EPF Interest rate

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