EPFO Update: முடங்கிய PF கணக்கை அன்லாக் செய்வது எப்படி? முழு வழிமுறை

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 15, 2026, 02:34 PM IST|Updated: May 15, 2026, 02:34 PM IST

EPFO Latest News: உங்கள் PF கணக்கைச் செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க, நீங்கள் வேலையை மாற்றிய உடனேயே, உங்கள் முந்தைய PF கணக்கில் உள்ள இருப்பை உங்கள் புதிய கணக்கிற்கு மாற்றிக்கொள்வது சிறந்தது.

EPFO வெளியிட்டுள்ள SOP-யைப் பயன்படுத்தி, ஒரு செயலற்ற பிஎஃப் கணக்கை எவ்வாறு மீண்டும் திறப்பது? இது குறித்த வழிகாட்டுதலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

 

உங்களிடம் 'உலகளாவிய கணக்கு எண்' (UAN) இல்லையென்றால், நீங்கள் முதலில் அதை உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். இதைச் செய்வதற்கு, நீங்கள் ஒரு EPFO ​​அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டும். அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்வது உங்களுக்குச் சாத்தியமில்லை என்றால், EPFIGMS இணையதளம் (https://epfigms.gov.in/) வாயிலாக நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

 

உங்கள் வங்கி விவரங்களை அளித்து, பயோமெட்ரிக் (கைரேகை/கண்விழி) சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு UAN-ஐ உருவாக்கிக்கொள்ளலாம். இதைத் தொடர்ந்து, UAN மற்றும் KYC சரிபார்ப்புகளைச் செய்தது போலவே, EPF கணக்கையும் மீண்டும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரும் (unblock) நடைமுறையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் EPF கணக்கை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர KYC சரிபார்ப்பு அவசியமாகும். நீங்கள் இதுவரை KYC சரிபார்ப்பைச் செய்யவில்லை என்றால், அதை முதலில் செய்துவிடுங்கள். EPFO ​​அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றோ அல்லது இணையம் வாயிலாகவோ நீங்கள் உங்கள் KYC சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்யலாம்.

நீங்கள் KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்த பிறகு, உங்கள் EPF கணக்கை மீண்டும் திறப்பதற்கான விண்ணப்பத்தை இணையம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்கள் கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், உங்கள் கணக்கு மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வரும். உங்கள் EPF கணக்கு மீண்டும் திறக்கப்பட்ட பிறகு, நீங்கள் அதிலிருந்து பணத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கையைச் (Claim) சமர்ப்பிக்க முடியும்.

நீங்கள் EPF பணத்தைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க விரும்பினால், அதற்கு ஒரு கள அலுவலரின் (Field Officer) உதவியையும் நீங்கள் நாடலாம். ரூ. 5 லட்சத்திற்கும் குறைவான தொகைக்கான கோரிக்கைகளுக்கு 'முதல் நிலை ஒப்புதல்' தேவைப்படும் என்பதையும், ரூ. 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகைக்கான கோரிக்கைகளுக்கு 'மூன்றாம் நிலை ஒப்புதல்' தேவைப்படும் என்பதையும் நினைவில் கொள்வது நல்லது.

சில சமயங்களில், KYC விவரங்கள் முழுமையாக இல்லாத காரணத்தினால் கணக்குகள் முடக்கப்படலாம். உங்கள் PF கணக்கு எவ்விதச் சிக்கலுமின்றிச் செயல்படுவதை உறுதிசெய்ய, உங்கள் ஆதார், PAN மற்றும் வங்கிக் கணக்கு ஆகியவற்றை உங்கள் UAN எண்ணுடன் இணைப்பது மிக அவசியமாகும். இந்த இணைப்புகள் விடுபட்டிருந்தால், இணையதளத்திற்குச் சென்று, அங்குள்ள 'Manage' (நிர்வகித்தல்) எனும் தாவலின் (Tab) கீழ் அமைந்துள்ள 'KYC' பிரிவில் உங்கள் விவரங்களைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவை உங்கள் ஆதார் அட்டையிலும், PF ஆவணங்களிலும் உள்ளவாறே சரியாகப் பொருந்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவ்வாறு பொருந்தவில்லை என்றால், உங்கள் கணக்கு மீண்டும் முடக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது.

சில நேரங்களில், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் அல்லது தரவு முரண்பாடுகள் காரணமாக, இணையவழிச் செயல்பாடு சரியாக இயங்காமல் போகலாம். இதுபோன்ற சூழல்களில், நீங்கள் உங்களுக்கு மிக அருகில் உள்ள EPFO ​​கள அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு, நீங்கள் ஒரு ‘கூட்டு அறிவிப்புப் படிவத்தை’ (Joint Declaration Form) பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கும். இப்படிவம் உங்கள் முந்தைய அல்லது தற்போதைய வேலையளிப்பவரால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வேண்டும். இப்படிவத்துடன் சேர்த்து, உங்கள் ஆதார் மற்றும் பான் (PAN) அட்டைகளின் நகல்களையும் சமர்ப்பிக்கவும். மண்டல வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் (RPFC) உங்கள் ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் கணக்கு கைமுறையாகச் செயல்படுத்தப்படும்.

உங்கள் PF கணக்கைச் செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க, நீங்கள் வேலையை மாற்றிய உடனேயே, உங்கள் முந்தைய PF கணக்கில் உள்ள இருப்பை உங்கள் புதிய கணக்கிற்கு மாற்றிக்கொள்வது சிறந்தது. இந்த நடைமுறை, உங்கள் பணி வரலாற்றைத் தொடர்ச்சியாகப் பராமரிக்க உதவுவதுடன், உங்கள் கணக்கு செயலற்ற நிலைக்குச் செல்லும் வாய்ப்புகளையும் குறைக்கிறது. மேலும், உங்கள் ‘e-passbook’-ஐத் தவறாமல் சரிபார்ப்பதையும், உங்கள் UAN கடவுச்சொல்லைப் புதுப்பிப்பதையும் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

