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ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்: வேலை மாறும்போது PF தொகையும் தானாக மாறும், EPFO அதிரடி

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:58 PM IST

EPFO Fund Transfer: ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணுடன் (UAN) தொடர்புடைய வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்புகள், ஊழியர் ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் சேரும்போது தானாகவே மாற்றப்படும் என்று EPFO ​​அறிவித்துள்ளது. இதனால் தனிப்பட்ட முறையில் பணப் பரிமாற்றக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

EPFO Account Transfer: EPFO-வின் உறுப்பினர் தரவுத்தளம் அதன் புதிய 'மத்தியமயமாக்கப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள்' (CITES) தளத்திற்கு மாறியுள்ளது. தானியங்கி PF பரிமாற்ற வசதியானது, EPFO ​​தனது செயல்பாடுகளை மத்தியமயமாக்கப்பட்ட தளத்திற்கு மாற்றிய பிறகு அறிவிக்கப்பட்ட பல மாற்றங்களில் ஒன்றாகும்.

EPFO Update1/8

EPFO அப்டேட்

ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை மாற்றும்போது பெரும்பாலும் அதிக நேரம் எடுக்கும் பிஎஃப் கணக்கு மாற்ற நடைமுறை இப்போது மிக எளிதாகவுள்ளது. ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணுடன் (UAN) தொடர்புடைய வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்புகள், ஊழியர் ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் சேரும்போது தானாகவே மாற்றப்படும் என்று EPFO ​​அறிவித்துள்ளது. இதனால் தனிப்பட்ட முறையில் பணப் பரிமாற்றக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

Centralised IT Enabled Services2/8

மத்தியமயமாக்கப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள்

உறுப்பினர் சேவைகளை விரைவாகவும் சீராகவும் வழங்குவதற்காக, EPFO-வின் உறுப்பினர் தரவுத்தளம் அதன் புதிய 'மத்தியமயமாக்கப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள்' (CITES) தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

EPF Members3/8

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணம்

பணி வாழ்க்கையில் வேலைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் மற்றும் பல EPF கணக்குகளை நிர்வகிக்க வேண்டிய சூழலில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இந்தத் தானியங்கிப் பரிமாற்ற வசதி பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை, புதிய நிறுவனத்திடம் UAN-ஐ வழங்கிய பிறகும், புதிய PF கணக்கை ஏற்கனவே உள்ள UAN-உடன் இணைத்த பிறகும் கூட, உறுப்பினர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பணப் பரிமாற்றக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது.

EPF Account Transfer4/8

வேலை மாறிய பிறகு ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன?

முன்பு, முந்தைய நிறுவனத்திடமிருந்து தற்போதைய கணக்கிற்கு PF சேமிப்புத் தொகையை மாற்றுவதில் பல படிநிலைகள் இருந்தன. உறுப்பினர்கள் EPFO ​​இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி முறையிலோ (offline) பரிமாற்ற விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது; அத்துடன், இருப்புத் தொகை மற்றும் பணி வரலாற்றை ஒன்றிணைப்பதற்கு முன், அந்தக் கோரிக்கை நிறுவனம் மற்றும் EPFO ​​அமைப்புகள் மூலம் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது.

EPFO New Portal5/8

இபிஎஃப்ஓ புதிய அமைப்பு

புதிய அமைப்பின் மூலம், உறுப்பினர் வேலை மாறும்போது ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட UAN அடிப்படையிலான கணக்குகள் தானாகவே மாற்றப்படும் என்று EPFO ​​கூறுகிறது. அதாவது, தங்கள் PF இருப்புத் தொகையைச் சமீபத்திய கணக்கிற்கு மாற்றுவதற்காக மட்டும் ஊழியர்கள் தனிப்பட்ட ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைன் பரிமாற்ற விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை.

EPFO New Rules6/8

EPFO மாற்றம்

இந்த மாற்றம் முக்கியமானது, ஏனெனில் எத்தனை நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்தாலும் ஒரு ஊழியரின் பணி வாழ்க்கை முழுவதும் UAN மாறாமல் இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்த PF கணக்குகளை ஒரே UAN-உடன் தானாக இணைப்பதன் மூலம், கணக்கு நிர்வாகத்தை எளிதாக்கவும் காகிதப் பணிகளைக் குறைக்கவும் EPFO ​​நோக்கம் கொண்டுள்ளது.

EPF Accounts7/8

அனைத்து PF கணக்குகளையும் ஒன்றாக வைத்திருப்பது ஏன் முக்கியம்?

அடிக்கடி வேலை மாறும் ஊழியர்கள் பல PF கணக்குகளைக் கொண்டிருக்க நேரிடலாம். இந்தக் கணக்குகளை ஒன்றிணைப்பது, தொடர்ச்சியான பணிப் பதிவைப் பராமரிக்கவும், ஓய்வூதியச் சேமிப்பை ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைக்கவும் உதவுகிறது. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பணி வரலாறு, ஒட்டுமொத்த PF நிதியைக் கண்காணிப்பதை எளிதாக்குவதுடன், தகுதியான முன்பணங்கள் மற்றும் இறுதித் தீர்வுத் தொகைகளை (final settlements) வழங்குவதற்கான நடைமுறைகளையும் எளிதாக்கக்கூடும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் UAN விவரங்களைக் கொண்டு EPFO-வின் ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளத்தில் (Unified Member Portal) உள்நுழைந்து, OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு 'பணி வரலாறு' (Service History) பகுதியைப் பார்வையிடலாம்.

Automatic PF Transfer8/8

தானியங்கி PF பரிமாற்ற வசதி

தானியங்கி PF பரிமாற்ற வசதியானது, EPFO ​​தனது செயல்பாடுகளை மத்தியமயமாக்கப்பட்ட தளத்திற்கு மாற்றிய பிறகு அறிவிக்கப்பட்ட பல மாற்றங்களில் ஒன்றாகும். தகுதிவாய்ந்த கோரிக்கைகளை விரைவாகப் பரிசீலித்தல், மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டணச் செயல்முறை மற்றும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்கு முதலில் பராமரிக்கப்பட்ட அலுவலகத்தைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயமின்றி எந்தவொரு EPFO ​​அலுவலகத்திலிருந்தும் சேவைகளைப் பெறும் வசதி போன்ற நடவடிக்கைகளையும் அந்த அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

TAGS:
EPFO
EPF

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