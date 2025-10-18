EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு

EPFO New Rules 2025: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
EPF Withdrawal Rules: சமீபத்தில் நடந்த EPFO CBT கூட்டத்தில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பல, உறுப்பினர்களின் நீண்ட கால நிதி பாதுகாப்பை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மனதில் கொள்ளவேண்டிய முக்கிய விதிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO புதிய விதிகள் 2025 இன் கீழ் செய்யப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தங்கள் டிஜிட்டல் செயல்முறைகளை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பை வலுப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகின்றன. இப்போது இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வைப்புத்தொகையின் பெரிய பகுதிகளை எடுக்க முடியும், ஆனால் சில புதிய வரம்புகள் மற்றும் காத்திருப்பு காலங்களை அவர்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
உண்மையில், EPFO வாரியத்தின் சமீபத்திய முக்கியமான மத்திய அறங்காவலர் கூட்டத்தில் (CBT), EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) கணக்கு வைத்திருப்பவர்களை நேரடியாக பாதிக்கும் பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த முக்கியமான புதுப்பிப்புகள் உறுப்பினர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். EPFO புதிய விதிகள் 2025 ஐ உறுப்பினர்கள் எப்படி முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை இங்கே புரிந்துகொள்ளலாம்.
உறுப்பினர்கள் வேலையை இழந்தால், தங்கள் தகுதியான இருப்பில், அதாவது ஊழியர் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்புகளில், 100% வரை திரும்பப் பெறலாம் என்று EPFO வாரியம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இருப்பினும், குறைந்தபட்சம் 25% கணக்கில் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு எச்சரிக்கையாக உள்ளது
அதாவது, நடைமுறையில், மொத்த இருப்பில் 75% மட்டுமே நீங்கள் எடுக்க முடியும், மீதமுள்ள 25% உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியாக பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும். இது உங்கள் எதிர்கால நிதி பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும்.
முன்பு, பகுதியளவு தொகை, திருமணம், கல்வி, வீட்டுவசதி அல்லது நோய் சிகிச்சை போன்ற வெவ்வேறு நோக்கங்களைச் சார்ந்திருந்தது. மேலும் ஒவ்வொரு வகைக்கும் வெவ்வேறு விதிகள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது எல்லாம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது இவை அத்தியாவசியம் (Essential), வீட்டுவசதி (Housing) மற்றும் சிறப்பு தேவை (Special) என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது செயல்முறையை வேகமாக்கி குழப்பத்தை குறைக்கிறது.
இப்போது முழு பணத்தையும் திரும்பப் பெறுவது பற்றி பேசலாம். முன்பு, வேலையின்மை ஏற்பட்ட இரண்டு மாதங்களுக்குள் முழு PF தொகையையும் திரும்பப் பெறலாம். இருப்பினும், EPFO புதிய விதிகள் 2025 இன் கீழ், இந்த காத்திருப்பு காலம் 12 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதிய நிதிகளுக்கு (EPS), இது 36 மாதங்களாக மாறியுள்ளது. மக்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பை அவசரப்பட்டு எடுத்து செலவழிக்காமல், நீண்ட கால பாதுகாப்பைப் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம்.
EPFO இப்போது முழுமையான டிஜிட்டல்-முதல் பயன்முறைக்கு மாறுகிறது, இது EPFO 3.0 இன் முக்கிய பகுதியாகும். PF பரிமாற்றங்களுக்கு இனி உங்கள் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் தேவையில்லை. உங்கள் UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்) மற்றும் ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே இதற்கு தேவை. இந்த அம்சம் EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) பரிமாற்றங்களை மிக எளிதாக மாற்றும்.
கூடுதலாக, பாஸ்புக் லைட் மற்றும் உமங் செயலி போன்ற அம்சங்கள் உங்கள் விவரங்கள், இருப்பு மற்றும் திரும்பப் பெறும் நிலையை உடனடியாகச் சரிபார்க்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன. மேலும், ₹5 லட்சம் வரையிலான க்ளெய்ம்களுக்கு தானியங்கி தீர்வு வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது சிறிய க்ளெய்ம்களை விரைவாக அங்கீகரிக்க அனுமதிக்கிறது.
நீங்கள் ஒரு EPF (ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி) உறுப்பினராக இருந்தால், இந்த EPFO புதிய விதிகள் 2025 ஐ செயல்படுத்த தயாராகுங்கள். முதலில், உங்கள் ஆதாரை உங்கள் UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்) உடன் இணைக்கவும். இது டிஜிட்டல் சேவைகள் மற்றும் தானியங்கி பரிமாற்றங்களுக்கு கட்டாயமாகும்.
இரண்டாவதாக, முன்கூட்டியே பணம் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். 12 மாத காத்திருப்பு காலம் முடியும் வரை பொறுமையாக இருங்கள். மூன்றாவதாக, ஒருங்கிணைந்த போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தவும். பாஸ்புக் லைட் மற்றும் உமங் செயலி அனைத்தையும் இதன் மூலம் கையாளலாம். நான்காவதாக, எப்போதும் 25% குறைந்தபட்ச இருப்பை பராமரிக்கவும், இது உங்கள் எதிர்கால நிதி பாதுகாப்பாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.