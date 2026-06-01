/PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்: இனி Google Pay, PhonePe மூலமே நேரடியாகப் பணம் எடுக்கலாம்!

EPFO சந்தாதாரர்கள் தங்களின் பிஎஃப் (PF) பணத்தை இனி நேரடியாக UPI செயலி மூலமாகவே தங்களின் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றிக் கொள்ளும் புதிய வசதி விரைவில் அறிமுகமாக உள்ளது.
பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் இனி தங்களின் அவசர தேவைகளுக்கு பணம் எடுக்க பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. Google Pay, PhonePe போன்ற UPI செயலிகள் மூலமாகவே நேரடியாக உங்களது பிஎஃப் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் புதிய வசதி விரைவில் வர இருக்கிறது. இதனை மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
இதற்கான தொழில்நுட்ப சோதனைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துவிட்டன. இந்த வசதி பயன்பாட்டுக்கு வந்தவுடன், நீங்கள் UPI மூலம் எடுக்கும் பிஎஃப் தொகை, எந்தவித தாமதமும் இல்லாமல் உடனடியாக உங்களது வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுவிடும்.
உங்கள் பிஎஃப்சேமிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை மட்டும் கணக்கில் அப்படியே இருக்கும். மீதமுள்ள பெரும்பகுதி பணத்தை, நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் உங்கள் UPI PIN-ஐ பயன்படுத்தி, நேரடியாக உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றிக் கொள்ளலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் என்ற விவரத்தையும் நீங்களே சரிபார்த்து கொள்ள முடியும்.
உறுப்பினர்களின் வசதிக்காக இபிஎஃப்ஓ வாட்ஸ்அப் வசதியை அறிமுகம் செய்கிறது. இதற்காக உள்ள அதிகாரப்பூர்வ 'கிரீன் டிக்' எண்ணிற்கு 'Hello' என்று மெசேஜ் அனுப்பினாலே போதும். 24 மணி நேரமும், உங்கள் சொந்த மொழியிலேயே பிஎஃப் தொடர்பான அனைத்து விபரங்களையும், உதவிகளையும் உடனுக்குடன் பெற்று கொள்ளலாம்.
பிஎஃப் கணக்குடன் உங்கள் அடையாள அட்டையை இணைப்பதிலோ அல்லது வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக பணம் வருவதிலோ ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால், இனி கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த புதிய வாட்ஸ்அப் தளம் மூலமாகவே அதற்கு உடனடியாக தீர்வு காண முடியும். இதுதவிர, உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் உள்ளது, கடைசி 5 பண பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நீங்கள் அப்ளை செய்த க்ளைம் என்ன நிலையில் உள்ளது போன்ற விபரங்களையும் இதிலேயே மிக எளிதாகப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
மேலும், நீதிமன்றங்களில் நீண்ட நாட்களாக முடிவுக்கு வராமல் தேங்கி கிடக்கும் பிஎஃப் தொடர்பான வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க இபிஎஃப்ஓ (EPFO) 'மிஷன் மோட்' என்ற அதிரடி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதனால், கடந்த 2025 ஏப்ரல் மாதத்தில் 31,036 ஆக இருந்த நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, 2026 ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் 27,639 ஆக குறைந்துள்ளது. அதாவது, ஒரே வருடத்தில் 3,397 வழக்குகள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டு, சந்தாதாரர்களுக்குத் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.