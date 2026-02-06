English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

EPF Interest Rate: EPF வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுமா? இதற்கான காரணம் என்ன? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO Latest News: இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் குறித்து மார்ச் மாதம் நடக்கவுள்ள CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளது. வட்டி குறைக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), 2025-26 நிதியாண்டிற்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதத்தை சற்றே குறைக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக எகனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.  

இபிஎஃப்ஓ வட்டியை குறைக்கக்கூடும் என நிபுணர்களும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கான காரணம் என்ன? நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எதிர்காலத்தில் அதிக பே-அவுட்களை கருத்தில் கொண்டு, EPFO ​​நிதியைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த வட்டி குறைப்பு தற்போதைய விகிதத்தை விட சுமார் 5-25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைவாக இருக்கும் என்று எகனாமிக் டைம்ஸ் அறிக்கை கூறுகிறது. மார்ச் முதல் வாரத்தில் EPFO-வின் 238வது மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், வட்டி விகிதம் 8.25 சதவீதத்திலிருந்து 8-8.20 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த முடிவு இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. EPFO-வின் நிதி, முதலீடு மற்றும் தணிக்கைக் குழு, தற்போதைய முதலீட்டு வருமானத்தின் அடிப்படையில் ஒரு விகிதத்தைப் பரிந்துரைப்பதற்காக பிப்ரவரி மாத இறுதியில் கூடவுள்ளது. இறுதி ஒப்புதல் மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் (CBT) வழங்கப்படும். அதன் பின்னர் அது அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நிதி அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ விகிதத்தை வெளியிடும். மேலும், அது ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் EPF கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுவதை அமைச்சகம் உறுதி செய்யும்.

எனினும், இதற்கு மற்றொரு பக்கமும் உள்ளது. இன்னும் சில மாதங்களில் சில பெரிய மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடக்கவுள்ளன. இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது.

மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்னும் சில மாதங்கள் தேர்தல்கள் நடக்கவுள்ளன. இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் தொடர்பான இறுதி முடிவை எடுக்கும் முன், தேர்தல்கள் போன்ற முக்கிய காரணிகளும் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.

வட்டி விகிதத்தைக் குறைப்பதற்கான உள் பரிந்துரைகள் உள்ளன என்றும், இவை உள்ளபோதும், EPFO, வட்டி விகிதத்தை குறைக்காமல் ​​8.25% என்ற தற்போதைய விகிதத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் எகனாமிக் டைம்ஸ் அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.

வட்டி விகித முடிவுடன், 2014 முதல் ரூ.15,000 ஆக மாற்றப்படாமல் உள்ள வருங்கால வைப்பு நிதி ஊதிய உச்சவரம்பை உயர்த்துவது குறித்தும் EPFO ​​விவாதிக்கலாம். இதை ரூ.25,000 ஆக உயர்த்துவதற்கான கோரிக்கை நீண்ட காலமாக உள்ளது. அதிக தொழிலாளர்களை EPF திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரவும், நிதிக்கு வரும் வரவுகளை அதிகரிக்கவும் இது உதவும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

