Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /EPF உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதானது

EPF உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதானது

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 27, 2026, 05:19 PM IST|Updated: May 27, 2026, 05:19 PM IST

EPFO Latest News: மத்திய அரசால் மே 8-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் வரும் விதிகளை அறிவிப்பதற்கும் EPFO ​​தயாராகி வருகிறது. EPFO-விற்கான அடுத்தகட்ட அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியிடப்படும்.

EPFO Auto Settlement Facility: உறுப்பினர்கள் வேலையை மாற்றும்போது, ​​வருங்கால வைப்பு நிதிக் கணக்குகளைத் தானாகவே மாற்றும் வசதியைச் செயல்படுத்துவதிலும் EPFO ​​ஈடுபட்டு வருகிறது. கணக்கு மாற்றங்களுக்காகச் சந்தாதாரர்கள் இனிமேல் படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை.

Final Provident Fund Withdrawal Claims1/9

இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் கோரிக்கைகள்

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), தனது 'தானியங்கித் தீர்வு' (Auto-settlement) வசதியை விரிவுபடுத்தி, வருங்கால வைப்பு நிதியின் இறுதி பணம் எடுக்கும் கோரிக்கைகளையும் (final provident fund withdrawal claims) அதில் சேர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் நோக்கம், சந்தாதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதியை நேரடியாகவும் விரைவாகவும் மாற்றுவதாகும்.

 

EPFO2/9

EPFO

இந்த நடவடிக்கை குறித்து, மத்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் ரமேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி.டி.ஐ (PTI) செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் உறுதிப்படுத்தினார். பேட்டியில் அவர் விகரித்த சில விஷயங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Automatic Settlement3/9

தானியங்கித் தீர்வு

தற்போது, ​​EPFO-வின் தானியங்கித் தீர்வு முறை, 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான பகுதி அல்லது முன்பணத் திரும்பப் பெறுதல் கோரிக்கைகளுக்கு மட்டுமே வரம்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நடைமுறையின் கீழ், தகுதிவாய்ந்த கோரிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்குள் செயலாக்கப்படுகின்றன. இந்த ஓய்வுக்கால நிதி அமைப்பானது, நாடு முழுவதும் ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது.

EPFO4/9

EPFO

தானியங்கித் தீர்வு மற்றும் கணக்கு மாற்றும் செயல்முறை விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. EPFO இப்போது தானியங்கித் தீர்வு வசதியை இறுதித் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கும் விரிவுபடுத்த உத்தேசித்துள்ளதாக கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார். "முன்பணங்களுக்கு மட்டுமே (முன்பு) கிடைத்து வந்த தானியங்கித் தீர்வு வசதியை, சாத்தியமான வரையில், இப்போது ஃபைனல் வித்டிராயல்களுக்கும் நாங்கள் தொடங்க உள்ளோம்," என்று அவர் கூறினார்.

EPF Members5/9

படிவம் எதையும் தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை

உறுப்பினர்கள் வேலையை மாற்றும்போது, ​​வருங்கால வைப்பு நிதிக் கணக்குகளைத் தானாகவே மாற்றும் வசதியைச் செயல்படுத்துவதிலும் EPFO ​​ஈடுபட்டு வருகிறது. கணக்கு மாற்றங்களுக்காகச் சந்தாதாரர்கள் இனிமேல் படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. "ஊழியர்கள் இனிமேல் படிவம் எதையும் தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை. அவர்களது கணக்குகளை, சமீபத்திய உறுப்பினர் கணக்கிற்குத் தானாகவே மாற்ற நாங்கள் முயற்சித்து வருகிறோம்" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

EPFO Automatic Claims6/9

EPFO தானியங்கித் தீர்வு

பிப்ரவரி 25, 2026 நிலவரப்படி, 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான தொகைகளுக்கான 3.52 கோடிக்கும் அதிகமான கோரிக்கைகளை, EPFO ​​தனது தானியங்கித் தீர்வு அமைப்பின் மூலம் செயலாக்கியுள்ளது. நிர்வாகத் தலையீட்டைக் குறைக்கவும், கோரிக்கைகளைச் செயலாக்கும் வேகத்தை அதிகரிக்கவும், கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் இந்த அமைப்பானது வரம்புத் தொகையை 1 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தியது.

 

New Labour Codes7/9

புதிய தொழிலாளர் சட்ட விதிகள் விரைவில் வெளியாக உள்ளன

மத்திய அரசால் மே 8-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் வரும் விதிகளை அறிவிப்பதற்கும் EPFO ​​தயாராகி வருகிறது. EPFO-விற்கான அடுத்தகட்ட அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.

 

EPFO8/9

EPFO

மேலும், திருத்தப்பட்ட கட்டமைப்பின் கீழ், மூன்று திட்டங்களை EPFO ​​மீண்டும் அறிவிக்க உள்ளதாக அவர் கூறினார். அந்தத் திட்டங்கள்: EPF திட்டம் 1952, ஊழியர்களின் வைப்புத்தொகை சார்ந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் 1976 மற்றும் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1995 ஆகும். இந்த மறு அறிவிப்பின்போது, ​​சமீபத்திய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் எளிமைப்படுத்தும் முயற்சிகளும் இத்திட்டங்களில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.

Disclaimer9/9

பொறுப்புத் துறப்பு

இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

Tags:
EPFO
Auto Settlement Facility
EPF
Personal Finance
Epf Members

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முதல்வர் விஜய் - பிரதமர் மோடி சந்திப்பு.. 10 நிமிடம் மீட்டிங்கில் பேசியது என்ன?

முதல்வர் விஜய் - பிரதமர் மோடி சந்திப்பு.. 10 நிமிடம் மீட்டிங்கில் பேசியது என்ன?

PM Modi6 min ago
2

நாளை ராஜினாமா செய்கிறார் சித்தராமையா? கர்நாடகாவின் அடுத்த முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார்

Karnataka Political10 min ago
3

சிவி சண்முகத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வு? தவெகவில் இணைகிறாரா?

CV Shanmugam17 min ago
4

பினராயி விஜயன் இல்லத்தில் ED ரெய்டு! முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்..

MK Stalin19 min ago
5

11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்! இடி, மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

TN Weather41 min ago