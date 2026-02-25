EPFO குட் நியூஸ்: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள தொகை நேராக வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? உங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Refund Update: ₹1,000 வரை வைப்புத்தொகை கொண்ட கணக்குகளிலிருந்து நிதி நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். அமைச்சகம் 600,000 க்கும் மேற்பட்ட செயலற்ற கணக்குகளைக் கண்டறிந்து பணத்தை கணக்குகளுக்கு அனுப்பும் செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது.
உங்களிடம் பழைய PF கணக்கு இருந்தால், தொழிலாளர் அமைச்சகம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த செய்தியைக் கொண்டு வந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக சிறிய இருப்புகளைக் கொண்டு செயல்படாமல் இருக்கும் கணக்குகளைக் கொண்டுள்ள லட்சகணக்கான ஊழியர்களுக்கு இந்திய அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது.
இப்போது, ₹1,000 வரை வைப்புத்தொகை கொண்ட கணக்குகளிலிருந்து நிதி நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் பணத்தைப் பெற நீங்கள் எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லவோ அல்லது நீண்ட ஆவணங்களை நிரப்பவோ தேவையில்லை. அமைச்சகம் 600,000 க்கும் மேற்பட்ட செயலற்ற கணக்குகளைக் கண்டறிந்து பணத்தை கணக்குகளுக்கு அனுப்பும் செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில், இந்தப் பணத்தை யார் பெறுவார்கள் என்பது பற்றியும், பணம் வந்ததா என்பதை எப்படி கண்டறிவது என்பது பற்றியும் காணலாம்.
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் இந்த முழு செயல்முறையையும் முழுமையாக தானியக்கமாக்கியுள்ளது. அதாவது இந்தப் பணத்தைப் பெற நீங்கள் எந்த ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களையும் அல்லது ஆஃப்லைன் படிவங்களையும் நிரப்ப வேண்டியதில்லை. உங்கள் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கை அடையாளம் கண்டு, நிதியை நேரடியாக அதற்கு மாற்றும் ஒரு வலுவான அமைப்பை உருவாக்க அரசாங்கம் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை, முந்தைய நிறுவனங்களை விட்டு வெளியேறிய பிறகு தங்கள் சிறிய PF இருப்புகளை எடுக்க மறந்தவர்களுக்கு அல்லது சிக்கலான நடைமுறைகள் காரணமாக அவற்றை கைவிட்டவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். EPFO அமைப்பில் சிக்கியுள்ள இந்த உரிமை கோரப்படாத பணத்தை அதன் சரியான பயனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பாக மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் முதன்மையான குறிக்கோள். இருப்பினும், இதில் ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், இந்த வசதி தற்போது ₹1,000 அல்லது அதற்கும் குறைவான இருப்பு உள்ள கணக்குகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது.
இந்தத் தொகையை விட அதிகமான இருப்பு உங்களிடம் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் க்ளெய்ம் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, ஏற்கனவே உள்ள விதிகளின்படி அதை எடுக்க வேண்டும். தானியங்கி முறையில் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது, பல ஆண்டுகளாக சிறிய நிதிகள் சிக்கித் தவிக்கும் மில்லியன் கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நிவாரணமாக இருக்கும்.
EPFO விதிகளின்படி, உங்கள் PF கணக்கு தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு (36 மாதங்கள்) எந்த புதிய பங்களிப்புகள் அல்லது வைப்புத்தொகைகளையும் பெறவில்லை என்றால், அது தொழில்நுட்ப ரீதியாக செயலற்றதாக அறிவிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் வேலைகளை மாற்றும்போது அல்லது உங்கள் பழைய நிறுவனம் மூடப்படும்போது இது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது.
இருப்பினும், கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், கணக்கு செயலிழந்த பிறகும், வட்டி நிற்காது. அரசாங்க விதிமுறைகளின்படி, அத்தகைய கணக்குகள் கூட நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் வட்டியைத் தொடர்ந்து பெறுகின்றன. இதனால் உங்கள் இருப்பு காலப்போக்கில் வளர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது.
உங்கள் பழைய PF கணக்கில் எவ்வளவு பணம் மிச்சம் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு சரியாக நினைவில் இல்லை என்றால், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள எளிய டிஜிட்டல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி அதை விரைவாக செக் செய்யலாம். இன்றைய காலகட்டத்தில், PF தகவலை அணுகுவது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. மேலும் உங்கள் முழு பாஸ்புக்கையும் உங்கள் மொபைல் போனிலிருந்து பார்க்கலாம். முதலில், EPFO இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்று, உங்கள் UAN மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் 'View Passbook' பிரிவில் லாக் இன் செய்யேண்டும். அங்கு உங்கள் பங்களிப்புகளின் முழுமையான விவரங்களைக் காணலாம்.
உமங் செயலி இன்று PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையான கருவியாக உள்ளது. இந்த செயலியில், EPFO விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் பாஸ்புக், க்ளெய்ம் ஸ்டேட்டஸ் ஆகிய தகவல்களை அறியலாம். நீங்கள் இணையத்தைப் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 011-22901406 என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்து அல்லது SMS மூலமாகவும் உங்கள் சமீபத்திய இருப்பைப் பெறலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.