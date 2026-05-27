EPF Withdrawal: இந்த 5 விஷயங்களைச் செய்தால் மட்டுமே, UPI மூலம் PF பணத்தை பெற முடியும்

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 27, 2026, 05:57 PM IST|Updated: May 27, 2026, 06:01 PM IST

EPFO Withdrawal Rules: EPFO ​​விரைவில் 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் கீழ் புதிய சேவையைத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்கள் PF நிதியை UPI வாயிலாகவே திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

UPI EPF Withdrawal: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஐந்து முக்கியமான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றாவிட்டால், UPI வாயிலாக PF நிதியைத் திரும்பப் பெற இயலாது. அந்த ஐந்து வழிமுறைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

 

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), தனது உறுப்பினர்களுக்கான பணப் பரிமாற்றக் கோரிக்கைகளை (claims) எளிதாக்கும் வகையில் UPI சேவையை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. EPFO ​​விரைவில் இச்சேவையைத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்கள் PF நிதியை UPI வாயிலாகவே திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

 

மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா

மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா இத்தகவலை அறிவித்தார். 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF நிதியை, தங்கள் UPI-இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றிக்கொள்ள இயலும். இச்சேவைக்கான சோதனைகளும் முழுமையாக நிறைவடைந்துவிட்டன.

இபிஎஃப் தொகை

இருப்பினும், இத்தனை வசதிகள் இருந்தபோதிலும், நீங்கள் ஐந்து முக்கியமான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றாவிட்டால், UPI வாயிலாக உங்கள் PF நிதியைத் திரும்பப் பெற இயலாது. அந்த ஐந்து வழிமுறைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

உங்கள் UAN எண் செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்

உங்கள் UAN எண் செயல்பாட்டில் (active) இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் PF நிதியைத் திரும்பப் பெற முடியும். எனவே, UPI வாயிலாக PF நிதியை மாற்றும் செயல்முறையைத் தொடங்குவதற்கு முன், ஊழியர்கள் தங்கள் UAN எண் செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை UAN எண் செயல்பாட்டில் இல்லையெனில், PF சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதிலும், KYC சரிபார்ப்பிலும், பணத்தை திரும்பப் பெறுவதிலும் மற்றும் புதிய டிஜிட்டல் வசதிகளைப் பயன்படுத்துவதிலும் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் கடவுச்சொல்லை (password) மறந்துவிட்டாலோ அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட உங்கள் அலைபேசி எண்ணை மாற்றியிருந்தாலோ, அதனை நீங்கள் உடனடியாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாவிடில், UPI வாயிலாக PF நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதில் உங்களுக்குச் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.

தனிப்பட்ட தகவல்களைப் புதுப்பித்தல்

PF பணப் பரிமாற்றக் கோரிக்கைகளில் எழும் பெரும்பாலான சிக்கல்கள், பெயர் மாற்றம், பிறந்த தேதி அல்லது பிற தனிப்பட்ட தகவல்களில் உள்ள முரண்பாடுகளாலேயே ஏற்படுகின்றன. EPFO ​​ஆவணங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பிற விவரங்கள், உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களுடன் சரியாகப் பொருந்த வேண்டும். மேலும், உங்கள் ஆதார் மற்றும் PAN ஆகிய இரண்டு ஆவணங்களும் உங்கள் UAN எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். உங்கள் PF கணக்குடன் இவ்வாவணங்கள் இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், பணத்தை திரும்பப் பெறும்போது அதிகப்படியான வரி பிடித்தம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.

வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்

UPI வாயிலாகப் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கு, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மிக முக்கியமானவை. EPFO ​​இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண், IFSC குறியீடு மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் ஆகியவை பிழையின்றிச் சரியாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் வங்கிக் கணக்கு மூடப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர்/எண் தவறாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலோ, உங்களுக்குப் பணம் வந்து சேருவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் UPI வசதி செயல்பாட்டில் உள்ளதா என்பதையும், KYC விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் நீங்கள் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பித்தல்

UPI தொடர்பான பணப் பரிமாற்றங்களின்போது, ​​'OTP' (ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல்) வாயிலாகவே பயனரின் அடையாளம் சரிபார்க்கப்படுகிறது. எனவே, உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண், உங்கள் UAN கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண் மற்றும் உங்கள் UPI கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண் ஆகிய அனைத்தும் செயல்பாட்டில் (active) இருக்க வேண்டும்.

வேலைவாய்ப்புப் பதிவு மற்றும் நியமனதாரர்

ஊழியர்கள் தங்களின் EPF கணக்கில் உள்ள முழுமையான வேலைவாய்ப்புப் பதிவையும் சரிபார்க்க வேண்டும். சில நேரங்களில், வேலையை விட்டு விலகிய தேதி புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கலாம், பழைய PF கணக்குகள் இணைக்கப்படாமல் இருக்கலாம், அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட PF கணக்குகள் இருக்கலாம். இது இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

EPF நாமினி

நாமினியின் பெயரும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். காலாவதியான அல்லது முழுமையற்ற நாமினி தகவல்கள், அவசரகாலத்தில் இழப்பீட்டுத் தொகை கோரும் செயல்முறையைச் சிக்கலாக்கக்கூடும்.

பொறுப்புத் துறப்பு

இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

 

