  • EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

EPFO Withdrawal Rules: பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா? விதிகள் என்ன?

EPF Withdrawal Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? பணி ஓய்வுக்கு முன்னரும் இபிஃப் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை எடுக்கலாம் தெரியுமா? இதற்கான விதிகளை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

EPFO Withdrawal Rules: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO திட்டங்களான இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. இபிஎஃப் கார்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஆகியவையுடன் வாழ்வில் முக்கியமான தருணங்களில் பணத் தேவை ஏற்படும் போது இபிஎஃப் கணக்கு உதவியாக இருக்கின்றது.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுவதும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் செல்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பங்கு இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஓரு பங்கு இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.

தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு EPFO திட்டங்களான இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. முதன்மையாக, இபிஎஃப் கார்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகான முக்கிய நிதி ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பணி ஓய்வுக்கு பின்னரே பெரும்பாலும் தங்கள் இபிஎஃப் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை எடுக்கிறார்கள். எனினும், பணியில் இருக்கும் போதும் சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் சில குறிபிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பகுதியளவு தொகையை எடுக்க இபிஎஃப்ஓ அனுமதிக்கிறது. எனினும், இவற்றுக்கு சில நிபந்தனைகளும் உள்ளன.

உங்கள் PF கணக்கிலிருந்து தேவைக்கேற்ப பணத்தை எடுக்கலாம். முழுத் தொகையில் 100% வரை சில தேவைகளுக்கு (நோய் சிகிச்சை, திருமணம் அல்லது வீடு வாங்குவது போன்றவை) கிடைக்கும். இருப்பினும், சில நேரங்களில் 75% தொகையை மட்டுமே திரும்பப் பெற முடியும். ஆனால் ஓய்வுக்குப் பிறகு முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெறலாம். சமீபத்திய விதிகள் பணம் எடுப்பதை எளிமைப்படுத்தியுள்ளன. பணம் எடுக்கும் விதிமுறைகளின் எண்ணிக்கையை EPFO 13 லிருந்து 3 ஆகக் குறைத்து, 12 மாத சேவைக்குப் பிறகும் 100% பணம் எடுக்க அனுமதிக்கின்றது.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஒரு வீடு வாங்க அல்லது புதுப்பிக்க திட்டமிட்டால், உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியில் 90% வரை எடுக்கலாம். உதாரணமாக, உங்கள் கணக்கில் ₹100,000 இருந்தால், இந்த தேவைக்காக ₹90,000 வரை எடுக்கலாம்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் அல்லது தங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது நோய்வாய்ப்பட்டால், சிகிச்சைக்காக முழுத் தொகையிலும் 100% எடுக்கலாம். உங்கள் திருமணம் அல்லது குழந்தைகள் அல்லது உடன்பிறந்தவர்களின் கல்வி/திருமணத்திற்காக, உங்கள் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டித் தொகையில் 75% வரை எடுக்கலாம்.

உங்கள் தற்போதைய வேலையில் 12 மாதங்கள் நிறைவு செய்திருந்தால், மீதமுள்ள நிலுவைத் தொகையில் 25% -ஐ விடுத்து மீதமுள்ள தொகையை எடுக்கலாம். அதாவது உங்கள் கணக்கில் ₹100,000 இருந்தால், 75% எடுக்கலாம்.

ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறியிருந்தால் அல்லது வேலையில்லாமல் இருந்தால், இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் முழு வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்பையும் எடுக்கலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில், காலக்கெடு 12 மாதங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் ஓய்வு பெற்றிருந்தால், முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெறலாம். புதிய EPFO ​​விதிகளின் கீழ், 12 மாத சேவையை முடித்த பிறகு (சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு) 100% வரை திரும்பப் பெறுவது இப்போது சாத்தியமாகும். முன்பு, இதற்கு 5-7 ஆண்டுகள் சேவை தேவைப்பட்டது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

