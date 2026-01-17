EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்

EPS Pension Hike: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ். குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Latest News: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரவிருக்கும் மாதங்களில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய முக்கிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.6,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இது குறித்த செய்திகளை இங்கே பார்க்கலாம்.
2026 ஆம் ஆண்டு இந்தியா முழுவதும் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் செய்தி கிடைக்கக்கூடும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஏற்கனவே சலுகைகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், பிஎஃப் உறுப்பினர்களும், குறிப்பாக ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பான நிகழ்வுகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (இபிஎஸ்) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹6,000 ஆக உயர்த்தப்படலாம் என்ற பேச்சு பரவலாக எழுந்துள்ளது. இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படாத நிலையில், தீவிரமான ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருவதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது, குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் வெறும் ₹1,000 ஆக உள்ளது. இந்தத் தொகை கடைசியாக 2014-ல் திருத்தப்பட்டது. முன்மொழியப்பட்ட இந்த உயர்வு நடைமுறைக்கு வந்தால், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மாதாந்திர வருமானத்தில் ₹5,000 உயர்வை காணக்கூடும்.
அரசு அடுத்த நிதியாண்டில், அநேகமாக ஏப்ரல் மாதம், இது குறித்து ஒரு முடிவை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை, ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிலையான வருமானத்திற்காக இபிஎஸ்-ஐ நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிக்கும்.
தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள இபிஎஸ் திட்டத்தை மேம்படுத்த இதுவே சரியான நேரம் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைத்தது போல தனியார் துறை ஊழியர்களும் சிறு நிவாரணத்தை எதிர்பார்க்கின்றனர்.
EPS 95 என்பது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பில் ஒரு முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. தங்கள் பணிக்காலத்தில் EPF -க்குத் பங்களிக்கும் ஊழியர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் பெறுகிறார்கள்.
இதற்கு முன் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் 2014 ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. அதற்கு பிறகு வாழ்க்கை செலவுகள், பணவீக்கம், விலைவாசி என அனைத்தும் மாறிவிட்டன. ஆனால், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் மட்டும் மாறாமல் அப்படியே உள்ளது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என தனியார் துறை ஊழியர்ககள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மருந்துகள், மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தற்போதைய ஓய்வூதியத் தொகை போதுமானதாக இல்லை என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது.
இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்பட்டால், அது, EPFO ஓய்வூதியங்களின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய திருத்தமாக கருதப்படும். அடுத்த நிதியாண்டில் இது ஏற்படக்கூடும் என்றும் இதற்கான அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் வரக்கூடும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.