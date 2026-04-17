EPS Pension: 11 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.60,000 ஊதியம், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPS Pension News: தற்போதைய ஊதிய உச்சவரம்பான ரூ. 15,000-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டே பங்களிப்பு செய்யப்படுகிறது. ஒருவரின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவை சேர்த்து ரூ. 60,000 ஆக இருந்தாலும் கூட, அவரது EPS ஓய்வூதியம் ரூ. 15,000 என்ற உச்சவரம்பின் அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படும்.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பணிக்காலத்தில் இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் ஆகிய இரு கணக்குகள் தொடங்கப்படுகின்றன. இபிஎஃப் கணக்கில் ஊழியர்களும் நிறுவனங்களும் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். இபிஎஸ் கணக்கில் நிறுவனம் மட்டுமே டெபாசிட் செய்கிறது.
EPS ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான முக்கியமான நிபந்தனை, குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதாகும். ஊழியர்களும் நிறுவனமும் ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தில் 12 சதவீதத்தை EPF நிதிக்கு பங்களிக்கிறீர்கள். நிறுவனம் செலுத்தும் 12 சதவீதத் தொகையானது இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது: 8.33 சதவீதம் 'பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும்' (EPS), 3.67 சதவீதம் 'பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கும்' (EPF) பங்களிக்கப்படுகிறது.
முன்கூட்டியே ஓய்வூதியம் பெற 50 வயதை எட்டியவர்களும், வழக்கமான ஓய்வூதியம் பெற 58 வயதை எட்டியவர்களும் தகுதியுடையவர்கள். இதற்கு நீங்கள் EPFO-வின் (பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின்) உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். மேகும், நீங்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பின்வருபவர்களில் எவரேனும் ஒருவர் கோரிப் பெறலாம்: உறுப்பினர், கணவனை / மனைவியை இழந்தவர், வயது வந்த குழந்தை/அனாதை, பாதுகாவலர், நாமினி (பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்) அல்லது சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பெறக்கூடிய குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத் தொகை ரூ. 1,000 ஆகும், அதிகபட்சத் தொகை ரூ. 7,500 ஆகும்.
EPS ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு: (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.
பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் விதிமுறைகளின்படி, ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதிகபட்ச ஊதியமானது மாதத்திற்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாயாக மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக ரூ. 60,000 சம்பளம் வாங்கும் ஒரு நபர் 11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால் அவருக்கு மாத ஓய்வூதியமாக எவ்வளவு கிடைக்கும் என பார்க்கலாம்.
11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், உங்கள் மாத ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வளவு இருக்கும்? (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70 = (15,000 x 11) / 70 = ரூ. 2,357. 11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த நபர்கள், தங்கள் பணிக்காலத்திற்கான ஓய்வூதியமாக சுமார் ரூ. 3,642 தொகையைப் பெறக்கூடும்.
சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்தத் தொகை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
