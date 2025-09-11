EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?

EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? உங்களுக்கு மாத ஓய்வூதியமாக எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) 1995 இல் தொடங்கப்பட்டது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்தத் திட்டம் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஊழியர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இருப்பினும், EPF மூலம் ஓய்வூதியம் பெற சில விதிகள் உள்ளன. இந்த பதிவில் அதிகபட்ச மாதாந்திர EPS ஓய்வூதியம், ஆரம்பகால ஓய்வூதிய விதிகள், தகுதி அளவுகோல்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்களை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPS திட்டம் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை அளிக்கும் திட்டமாகும். இது இபிஎஃப்ஓ ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. இது ஓய்வுக்குப் பிறகு இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியத்தை அளிக்கும் ஒரு திட்டமாகும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மாதா மாதம் தங்கள் ஊதியத்திலிருந்து 12% -ஐ இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 3.67% இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் 8.33% இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதித்தை பெற சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. இதற்கு ஊழியர்கள் EPFO உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். மேலும் அவர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 58 வயதான பிறகு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகிறது. எனினும், 50 வயதிலும் குறைந்த விகிதத்தில் EPS ஓய்வூதியத்தை பெறலாம்.
இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை என்ன? தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.
அதிகபட்ச EPS ஓய்வூதியத் தொகை என்ன? ஒரு மாதத்தில் அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச EPS பங்களிப்பு ரூ.1,250 ஆகும். இது ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.15,000 ஆக வருகிறது. அதாவது ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ரூ.15,000 ஆகும்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு எவ்வளவு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு நபரின் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 8.33 சதவீதம் ரூ.6,000 என்றால், ரூ.1,250 மட்டுமே ஊழியரின் EPS கணக்கிற்குச் செல்லும்; மீதமுள்ள ரூ.4,750 ஊழியரின் EPF கணக்கிற்குச் செல்கிறது. அதில் அவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள விகிதங்களின்படி வட்டியைப் பெறுகிறார்கள். EPS தொகைக்கு ஊழியர்களுக்கு எந்த வட்டியும் கிடைக்காது.
EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு சூத்திரம் என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதிய சம்பளம் x ஓய்வூதிய சேவை)/70. இதில் ஓய்வூதிய சம்பளம்: ரூ.15,000 (நிலையானது). சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை: 25, மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர EPS ஓய்வூதியம்: ரூ.5,357.14
EPS இன் கீழ் அதிகபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை என்ன? ஓய்வூதிய சம்பளம்: ரூ.15,000 (நிலையானது), சேவை ஆண்டுகள்: 35 அல்லது அதற்கு மேல், ஓய்வூதியத் தொகை = (ஓய்வூதிய சம்பளம் x ஓய்வூதிய சேவை)/70 = ரூ.7,500
இந்த வழியில், EPS இலிருந்து அதிகபட்ச ஓய்வூதியமாக 7,500 ரூபாய் வரை பெறலாம் என்பது தெளிவாகிறது. அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ரூ.15,000 ஆகவும், அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சேவை ஆண்டுகள் 35 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்படுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை பெற அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை காண அறிவுறுத்தப்படுகிறது.