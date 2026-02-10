English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான சூத்திரம் என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்ச சேவை காலம் எவ்வளவு தேவைப்படும்? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு ஓய்வூதியமும் முக்கியமாகும். இபிஎஃப்ஓ மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டமான இபிஎஸ் -இன் கீழ் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றத.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஒரு முக்கிய நிதி ஆதரவாக உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் வசதிகளை ஊழியர்களுக்கும் வழங்குகிறது.

தனியார் துறை ஊழியர்கள் ஒரு மொத்தாக 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்து, இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிப்பு செய்திருந்தால், அவர்களுக்கு EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்)-ன் கீழ் மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான சூத்திரம் என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்ச சேவை காலம் என்ன? எந்த ஊழியர்கள் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதியுடையவர்கள்? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை தேவை. EPFO ​​ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை கொண்டு, இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கிறது.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் இந்த சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் x சேவை ஆண்டுகள் / 70. இதில் ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களில் சராசரி சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000. ஓய்வூதிய சேவை, ஊழியர் EPS-க்கு பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.

ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,143 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும்.

ஊழியர்களின் சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது ஓய்வூதியத் தொகையும் அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கலாம்.  

58 வயதுக்குப் பிறகு ஊழியர்கள் தங்கள் EPFO ​​ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்குவார்கள். வேலை இழப்பு அல்லது ராஜினாமா போன்ற சூழல்களில் 50 வயதுக்குப் பிறகும் ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்கும் வசதி உள்ளது. இருப்பினும், அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஓய்வூதியம் குறைவாகவே இருக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

