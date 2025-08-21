EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்

EPS Pension Latest News: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் தொடர்பாக சில முக்கிய அப்டேட்கள் வரும் வாரங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இதற்காக பல கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழ காரணம் என்ன? முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களும் ஊழியர் சங்கங்களும் நீண்ட நாட்களாக ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றனர். இபிஎஃப்ஓ மற்றும் மத்திய அரசிடம் அவர்கள் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் சில மாற்றங்களை கோரி வருகின்றனர்.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக உள்ளது. இதற்காக பல வித போராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இதுவரை அரசாங்கம் இதில் எந்த வித நிவாரணத்தையும் வழங்கவில்லை.
எனினும், விரைவில் இது தொடர்பான ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பொது பிரதிநிதிகளிடமிருந்து பல கோரிக்கைகள் வந்துள்ளதாக அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் EPS என்றால் என்ன? ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) 1995 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியப் பயன் திட்டமாகும். EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த திட்டம் , பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய நன்மைகளை அளிக்கும் திட்டமாகும்.
EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் EPF ஒரு மொத்த ஓய்வூதிய நிதியாக செயல்படுகிறது, EPS ஓய்வு பெற்றவுடன் ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இந்த ஓய்வூதியம் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் சம்பளம் மற்றும் சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் EPF மற்றும் EPS -க்கு தனித்தனியாக பங்களிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உறுப்பினர்கள் டெபாசிட் செய்யும் தொகை முழுவதும் இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, EPS திட்டத்தின் கீழ், இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியமாக மாதத்திற்கு ரூ.1,000 வழங்கப்படுகின்றது. அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.
சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அதாவது குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் திருத்தப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தம் ஆகிறது. முன்பு செய்யப்பட்ட திருத்தத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கை செலவுகளிலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பல வகைகளில் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன. ஆனால் ஓய்வூதியத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
இந்த அம்சங்களை வலியுறுத்தி தொழிற்சங்கங்களும் பிற அமைப்புகளும் EPS குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கக் கோரி வருகின்றன. குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.3,000 - ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த கோரிக்கை உள்ளது.
இபிஎஸ் அதிகபட்ச ஓய்வூதியமே ரூ.7,500 ஆக இருப்பதால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அந்த அளவிற்கு உயர்த்தப்படுவது சாத்தியம் இல்லை என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இது ரூ.3,000 அதிகரிக்கலாம் என்ற கருத்து பரவலாக உள்ளது.
இது குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பதிலளித்த மத்திய அரசு இபிஎஸ் நிதிக்கான பங்களிப்பு விவரங்களை தெளிவுபடுத்தியது. பண்டிகை காலத்திற்கு முன்னதாக இந்த தொகை அதிகரிப்பதற்கான உறுதி எதுவும் அரசு சார்பில் அளிக்கப்படவில்லை. எனினும், குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தில் சிறிய அதிகரிப்பாவது இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.