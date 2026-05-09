EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPF Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை திருத்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது. இது நடந்தால் இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும். 
ஊழியர் சேமநிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்கள், 2014 முதல் மாதம் ரூ.1,000 ஆக இருந்துவரும் தங்களின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என நீண்ட காலமாகக் கோரி வருகின்றனர். EPF உறுப்பினர்கள் தங்களின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 12 சதவீதத்தை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புக்கு செலுத்துகின்றனர். மேலும் நிறுவனங்களும் இதே பங்களிப்பைச் செய்கின்றனர். நிறுவனங்களின் பங்கில், 8.33 சதவீதம் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும் (EPS), 3.67 சதவீதம் EPF திட்டத்திற்கும் ஒதுக்கப்படுகிறது. EPS பங்களிப்பானது ஒரு குறிப்பிட்ட ஊதிய வரம்பிற்கு உட்பட்டது. பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு இந்த வரம்பு பொதுவாக மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2025 பட்ஜெட்டிற்கு முன்னதாக, EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் அடங்கிய ஒரு குழு, மாதம் ரூ.7,500 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) வழங்க வேண்டும் என்ற தங்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனைச் சந்தித்தது. அவர்களின் கோரிக்கைகள் பரிவுடன் பரிசீலிக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் உறுதியளித்ததாக EPS-95 தேசியப் போராட்டக் குழு தெரிவித்தது. 

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறநீங்கள் EPFO-வின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும், மேலும் EPS-க்கு பங்களித்திருக்க வேண்டும். ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். இயல்பான ஓய்வூதியம் 58 வயதில் பெறத்தக்கது. முன்கூட்டியே (குறைக்கப்பட்ட) ஓய்வூதியத்தை 50 வயது முதலே பெறலாம். இது சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது (பெறப்படும் ஓய்வூதியத் தொகை குறைவாக இருக்கும்).

EPS-இன் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ. 1,000 ஆகும் (தற்போதைய அரசு விதிகளின்படி). எனினும், 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டிற்கு முன்னதாக, EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் ஒரு குழுவினர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனைச் சந்தித்து, தங்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான மாதத்திற்கு ரூ. 7,500 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் அதனுடன் அகவிலைப்படியை (DA) வழங்க வலியுறுத்தினர்.

EPS ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு: மாத ஓய்வூதியச் சூத்திரம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக்காலம்) / 70. மாத ஓய்வூதியக் கணக்கீடு: ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக்காலம் - 12, 20 மற்றும் 25 ஆண்டுகள். நீங்கள் பெறும் மாத ஓய்வூதியத் தொகையானது, உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் மற்றும் சேவைக்காலத்தைப் பொறுத்து அமையும். இச்சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சராசரி சம்பளம் என்பது, கடந்த 12 மாதங்களுக்கான உங்கள் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) சராசரி மதிப்பாகும்.

பங்களிப்புகள் அனைத்தும், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ரூ. 15,000 என்ற ஊதிய வரம்பிற்கு உட்பட்டவை ஆகும். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவை இந்த வரம்பை விட அதிகமாக இருந்தாலும் கூட, EPS ஓய்வூதியமானது அதிகபட்சமாக ரூ. 15,000 என்ற சம்பள வரம்பின் அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகிறது.

12 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக்காலம்) / 70 = (15,000 x 12) / 70 = தோராயமாக ரூ. 2,571.42. ·

20 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்)/70 = (15,000x20)/70 = சுமார் ரூ. 4,285.

25 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்)/70 = (15,000x25)/70 = ரூ. 5,357.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

